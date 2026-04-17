دشمن با پذیرش شرایط ایران مجبور به عقب نشینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه این شهر با تبریک فرا رسیدن ماه ذیالقعده و آغاز دهه کرامت اظهار کرد: معادلات میدانی اخیر در منطقه با توافقات گذشته تفاوتهای ماهوی و راهبردی دارد.
وی با بیان اینکه جایگاه علمی و معنوی حضرت معصومه (س) در میان امامزادگان ممتاز است، تصریح کرد: شفاعت این بانوی کرامت به قدری گسترده است که تمامی افرادی که مقتضی شفاعت باشند را نه تنها مشمول مغفرت میکند، بلکه موجب ارتقای درجه آنان در بهشت نیز میشود.
امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی میگویند این آتشبس شبیه قطعنامه ۵۹۸ یا برجام است اما امروز به برکت خون شهدا و ایستادگی ۴۶ شب مردم در میدان، شرایط کاملاً متفاوت است.
حجتالاسلام حسینی با برشمردن سه تفاوت عمده افزود: در جنگ ۱۲ روزه توقف بدون هیچ شرطی از سوی ما بود اما امروز جمهوری اسلامی ایران ۱۰ شرط اساسی را بر دشمن تحمیل کرده است.
وی با اشاره به تفاوت این آتش بس با برجام عنوان کرد: در برجام مذاکره محدود به غنیسازی بود اما امروز ما یک بسته راهبردی چندبُعدی را پیش بردهایم که تنها یکی از بندهای آن موضوع غنیسازی است.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به تفاوت های این آتش بس با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گفت: در سال ۶۷ این ایران بود که قطعنامه را پذیرفت اما امروز این دشمن است که شروط ایران را پذیرفته و مجبور به عقبنشینی شده است.
پشتوانه موشکی ایران عامل تحمیل آتشبس
امام جمعه اسفرورین با اشاره به تحولات لبنان، دلیل اصلی عقبنشینی رژیم صهیونیستی را آمادهباش موشکی ایران دانست و تصریح کرد: دیشب اگر آتشبس در لبنان محقق نمیشد جمهوری اسلامی ایران آتشبس را نقض میکرد و رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان میکرد.
وی تاکید کرد: موشکهای ما آماده شلیک بود و دشمن از ترس این قدرت، شروط ایران را پذیرفت.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به ادعای برخی کشورهای منطقه و شخص ترامپ مبنی بر نقشآفرینی در این آتشبس گفت: این دستاورد از آن جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه مردمی مقاومت است و به زودی شاهد نابودی این غده سرطانی و آمریکای جنایتکار خواهیم بود.
حجتالاسلام حسینی در پایان خطبهها با گرامیداشت ۲۹ فروردین روز ارتش و دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران، از دلاورمردان نیروهای مسلح تقدیر کرد و گفت: دیپلماسی امروز ما به پشتوانه حضور شما مردم در میدان و اقتدار ارتش و سپاه پاسداران، پشتش گرم است و به زودی قله عزت و افتخار را با حضور امام عصر (عج) فتح خواهیم کرد.
