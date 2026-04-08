به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
ملت شریف و قهرمانپرور تبریز؛
درود خدا بر ساکنان این سنگرهای استوار. آنچه در این چهل روز گذشت، روایت «مردانگی بیمرز» در میادین غیرت بود. شمایی که با پایداری خویش، معابر این شهر را به میدان «بیعت مجدد» با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی مبدل ساختید، بار دیگر ثابت کردید که تبریز، همان تبریز تاریخساز است؛ شهری که در لحظات حساس، نهتنها خیابانها را رها نمیکند، بلکه با همراهی و همصدایی با رزمندگان جانبرکف در خطوط مقدم دفاع از کیان اسلامی، سینه سپر حق مینماید.
اکنون که در آستانه چهلمین روز شهادت قائد حکیم امت و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای قدس الله نفسه الزکیه و تکریم مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای عزیز جنگ تحمیلی سوم قرار داریم، لازم است مراتب زمان و مکان برگزاری مراسم سوگواری و بزرگداشت ایشان به استحضار عموم مردم انقلابی و ولایتمدار برسد.
بدینوسیله به اطلاع میرساند:
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه)، در دو نوبت و مکان ذیل تدارک دیده شده است:
برنامه نخست:
روز: پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ ساعت: ۱۰ تا ۱۲ ظهر، مکان: میدان ساعت تبریز (مسیرهای منتهی به میدان)
برنامه دوم:
روز: جمعه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ ساعت: ۱۱:۰۰ صبح (پیش از اقامه نماز جمعه)، مکان: مصلای امام خمینی (ره) تبریز
