پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بهرام سرمست به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی، یادآور رشادت‌ها، وفاداری‌ها و ایثار دلاوران مؤمن و غیور ارتش و فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام سربازان و فرماندهانی است که با ایمانی استوار و عزمی انقلابی، تا پای جان از امنیت کشور و کیان ایران اسلامی حراست کرده‌اند و در حوادث و بلایای طبیعی نیز امدادرسان و حامی مردم بوده‌اند. اینجانب این روز بزرگ را به همه کارکنان دلاور ارتش، به‌ویژه ارتشیان سرافراز مستقر در آذربایجان شرقی که همواره در خط مقدم دفاع از مرزهای این دیار بوده‌اند، صمیمانه تبریک می‌گویم.

یگان‌های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی زمینی مقتدر و جان برکف، نیروی دریایی راهبردی، نیروی تیزپرواز هوایی و هوانیروز قهرمان، نزدیک به پنج دهه پس از انقلاب اسلامی، همواره به‌عنوان یکی از ارکان استوار امنیت و اقتدار ملی، نقشی سرنوشت‌ساز در صیانت از آرامش و تمامیت ارضی کشور ایفا کرده است. به‌ویژه این نقش‌آفرینی ویژه در جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر ثابت کرد که ارتش سربلند، هیچ‌گاه در برابر تهدیدات دشمنان کوتاه نمی‌آید.

جانفشانی‌های فرزندان رشید ارتش در آذربایجان شرقی در کنار دیگر نیروهای مسلح جان برکف، از دوران دفاع مقدس تا نبردهای اخیر، برگ‌های زرین بسیاری در تاریخ افتخارآمیز این استان و کشور رقم زده است. یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و فرمانده کل قوا و ۴۸ هزار شهید والامقام ارتش بویژه شهیدان سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی و سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده همیشه در دل مردم زنده و ماندگار خواهد ماند.

در کنار دلاوری‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح در عرصه نبرد، همدلی و هم‌افزایی متجلی‌شده در میان این نیروهای جان بر کف، به‌ویژه در استان مرزی آذربایجان شرقی تحسین‌برانگیز و شایسته تقدیر است. این اتحاد و پیوند عمیق میان همه ارکان نظام و نیروهای مسلح، همواره مهم‌ترین رمز پیروزی ملت ایران و اصلی‌ترین عامل بازدارندگی در برابر توطئه‌های دشمنان بوده و خواهد بود. در این میان، دولت نیز خود را موظف به پشتیبانی و حمایت از نیروهای مسلح و ارتشیان سربلند می‌داند. در ادامه نیز با رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم، شاهد عزت و سربلندی روزافزون همه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای مستحکم کشورمان ایران خواهیم بود.