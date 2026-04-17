اقتدار نیروهای مسلح رکن عزت و امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به اینکه رژیم کودک کش بر مبنای بی‌ عدالتی، ظلم و تجاوز بنا شده است، گفت: اسرائیل بر مبنای بی‌ عدالتی، ظلم و تجاوز بنا شده است و بنا بر آیات قرآن هر رژیمی که بر پایه ظلم و ستم بنا شود، محکوم به نابودی است.

وی در خصوص دلایل پذیرش مذاکرات با آمریکای بد عهد تصریح کرد: ایران هرگز نمی‌خواهد در سطح بین المللی به عنوان یک کشور جنگ طلب شناخته شده و منزوی شود، تنگه هرمز اهرم فشار برای تحقق اهداف قرار داده شد و کم کردن فشارهای کاری شبانه روزی به نیروهای جان برکف هوا و فضا از دلایل مذاکرات بود.

امام جمعه پلدشت افزود: کافران به هیچ پیمانی پایبند نیستند، پس لحظه‌ای از حیله و مکر آنها نباید غفلت کرد، تجربه می‌گوید اینها از هر روزنه‌ای برای ضربه و خدعه بهره می‌برند، پس ما همچنان در نقطه رصد و آماده‌سازی برای بدترین سناریوها هستیم.

وی اظهار کرد: جنگ رمضان باعث جدایی جبهه حق از باطل شده است، رهبران قبایل پشتون پاکستان خطاب به سفیر ایران: اگر به ما دستور دهید میلیون‌ها نفر از قبایل پشتون آماده‌اند تا در کنار ایران علیه اسرائیل جهاد کنند و ما خودمان تسلیح و تأمین تجهیزات را انجام خواهیم داد، هزاران نفر از شیعیان عراق و افغانستان و هندوستان هم برای کمک به ایران در صورت جنگ زمینی اعلام آمادگی کردند.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و ۲ اردیبهشت روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ۲۹ فروردین و ۲ اردیبهشت دو مناسبت مهم برای گرامیداشت مقتدرترین نیروهای دفاعی کشور هستند.

وی ادامه داد: این دو نهاد مقدس با هماهنگی و هم‌افزایی نمونه در دوران جنگ‌های تحمیلی اول و دوم و سوم و به‌ویژه در رویارویی با دشمنی، چون آمریکا ثابت کردند که تقسیم کار راهبردی و میدانی میان آنان می‌تواند پیروزی‌های عظیمی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

امام جمعه پلدشت تصریح کرد: یکی از عظمت‌ها و برکات وجود مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی به‌عنوان فرمانده کل قوا، مدیریت بسیار موفق این دو نیروی مقتدر و تقویت و پیشرفت آن در طول سال‌های اخیر است.