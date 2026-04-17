قریشی: میدان و خیابان تقویت کننده جبهه دیپلماسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قریشی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه ارومیه با اشاره به اینکه میدان و خیابان تقویت کننده جبهه دیپلماسی هستند، افزود: هرچند از مذاکره تجربه خوبی نداریم اما در زمانی که در دیپلماسی نیاز است از عظمت ایران دفاع کنیم همگی باید پشتیبان دیپلماسی باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور سه عرصه و ضلع مهم دارد، تصریح‌ کرد: نیروهای مسلح در جبهه های نبرد، مردم که در خیابان بیش از ۴۰ روز است حضور دارند و دیپلماسی و مذاکره، سه ضلع مهم هستند که باید تلاش شود هر سه عرصه را تقویت کرد.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان‌کرد: شخصی که پای لانچر است یا در خیابان شعار می دهد و یا در حال مذاکره است هر سه در جبهه جهاد فی سبیل الله هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه حزب الله پاره تن ایران است و همگی در یک جبهه هستیم، یادآور شد: اگر ایران در جنگ اخیر در لبنان ورود ظاهری نکرد علتش این است که حزب الله خودش خواست به تنهایی مقابل دشمن بایستد و قدرت خود را نشان دهد همانطور که ایران در جنگ رمضان به تنهایی مقابل دشمنان ایستاد و عظمت خود را به دنیا به نمایش گذاشت و دشمن را وادار به تسلیم کرد.

حجت الاسلام قریشی ضمن گرامیداشت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تمامی نیروهای مسلح ایران از جمله ارتش دلاور ایران اسلامی در جنگ رمضان برای حمایت از دین، اسلام، احکام الهی، و ایران اسلامی و مظلومان جهان سینه سپر کردند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا افزود: وظیفه همه ما این است در شرایط فعلی برای نمایش قدرت سیاسی و پشتیبانی از نظام در انتخابات شرکت کنیم و افراد اصلح را انتخاب کنیم.

امام جمعه ارومیه با گرامیداشت هفته کرامت تصریح‌کرد: دین اسلام دین کرامت است و رهبر شهید همواره بر حفظ کرامت و مساوات تاکید داشتند لذا وظیفه ما کریم بودن و توجه به مساوات است.