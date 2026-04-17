به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با تأکید بر موفقیت‌های بزرگ نظام اسلامی در برابر جبهه استکبار اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا در شرایط فعلی جرئت جنگیدن و مقاومت در مقابل آمریکای جنایتکار و اسرائیل را ندارد، اما مردم ایران مقاومت کردند، ایستادند و جنگیدند.

وی افزود: دشمن به دنبال مذاکره و التماس مذاکره است، اما ما با برگ برنده در این مذاکرات شرکت می‌کنیم. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مذاکرات هم بخشی از جنگ ماست؛ یعنی می‌جنگیم تا پیروزی، حتی در میدان مذاکره.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس تصریح کرد: خواسته‌های ما باید تأمین شود. نظام استکباری دنیا ما را به ناحق تحریم کرده و می‌خواهد مانع دستیابی ما به امتیازات صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای شود. همچنین بر حق مسلم ما برای استفاده و کنترل تنگه هرمز و برقراری امنیت در آن تأکید داریم.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به حمایت از رهبری، شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکره‌کننده، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در این میدان نیز پیروز خواهیم شد.

وی همچنین از فرماندار جاسک و همه ادارات و دستگاه‌های خدمت‌رسان در حوزه آب، برق و رفع نیازهای مردم قدردانی کرد و گفت: تلاش برای رفع کمبودها با قدرت ادامه دارد و از مهندس جماعتی و همکارانشان در این مسیر تشکر می‌کنم.