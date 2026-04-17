  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

امام جمعه گلپایگان: ارتش و سپاه ضربه‌های سنگینی به دشمن وارد کرده‌اند

امام جمعه گلپایگان: ارتش و سپاه ضربه‌های سنگینی به دشمن وارد کرده‌اند

گلپایگان- امام جمعه گلپایگان با گرامیداشت روز ارتش و سالروز تأسیس سپاه گفت: این دو نهاد انقلابی در کنار هم بازوان توانمند امنیت کشور هستند و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه شهر گلپایگان، با تبریک فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: با تدبیر امام خمینی(ره)، موضوع انحلال ارتش در ابتدای انقلاب منتفی شد و این نیرو در طول حیات جمهوری اسلامی در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، همچنین در جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خوش درخشیده و ضربه‌های مهلکی به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد کرده است.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی شهدای بسیاری را برای دفاع از انقلاب تقدیم کرده است.

وی همچنین با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران نهادی کاملاً انقلابی است که با هدف صیانت از ارزش‌های انقلاب و تحقق شعارهای آن، به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد و امروز در عرصه امنیت کشور کارنامه‌ای درخشان دارد. به گفته او، این نهاد همواره مورد کینه دشمنان واقع شده است.

امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی دو بازوی توانمند انقلاب هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند نقش مکمل و اثرگذار ایفا کنند و با توکل بر قدرت لایزال الهی در مسیر حفظ امنیت و اقتدار کشور گام بردارند.

وی در ادامه با تبریک حلول ماه ذی‌القعده، ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت گفت: حضرت معصومه(س) از خاندان اهل‌بیت(ع)، دختر امام موسی کاظم(ع) و خواهر امام رضا(ع) هستند و در طول زندگی خود نمونه‌ای کامل از ولایت‌مداری و اطاعت از امام زمان خویش بودند.

کرامتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره اظهار کرد: نگاه‌های متفاوتی درباره اصل مذاکره وجود دارد؛ برخی بر این باورند که در شرایط برتری میدانی، ضرورتی برای مذاکره نیست، اما منطق جمهوری اسلامی در مذاکره، منطق قرآن و مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) است.

وی تأکید کرد: دیپلماسی مسئولیت سنگینی دارد و مذاکره‌کنندگان باید در برابر زیاده‌خواهی دشمن، با توکل بر خدا ایستادگی کنند.

کد مطلب 6803337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها