به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه شهر گلپایگان، با تبریک فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: با تدبیر امام خمینی(ره)، موضوع انحلال ارتش در ابتدای انقلاب منتفی شد و این نیرو در طول حیات جمهوری اسلامی در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، همچنین در جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خوش درخشیده و ضربه‌های مهلکی به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد کرده است.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی شهدای بسیاری را برای دفاع از انقلاب تقدیم کرده است.

وی همچنین با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران نهادی کاملاً انقلابی است که با هدف صیانت از ارزش‌های انقلاب و تحقق شعارهای آن، به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد و امروز در عرصه امنیت کشور کارنامه‌ای درخشان دارد. به گفته او، این نهاد همواره مورد کینه دشمنان واقع شده است.

امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی دو بازوی توانمند انقلاب هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند نقش مکمل و اثرگذار ایفا کنند و با توکل بر قدرت لایزال الهی در مسیر حفظ امنیت و اقتدار کشور گام بردارند.

وی در ادامه با تبریک حلول ماه ذی‌القعده، ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت گفت: حضرت معصومه(س) از خاندان اهل‌بیت(ع)، دختر امام موسی کاظم(ع) و خواهر امام رضا(ع) هستند و در طول زندگی خود نمونه‌ای کامل از ولایت‌مداری و اطاعت از امام زمان خویش بودند.

کرامتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره اظهار کرد: نگاه‌های متفاوتی درباره اصل مذاکره وجود دارد؛ برخی بر این باورند که در شرایط برتری میدانی، ضرورتی برای مذاکره نیست، اما منطق جمهوری اسلامی در مذاکره، منطق قرآن و مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) است.

وی تأکید کرد: دیپلماسی مسئولیت سنگینی دارد و مذاکره‌کنندگان باید در برابر زیاده‌خواهی دشمن، با توکل بر خدا ایستادگی کنند.