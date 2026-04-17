۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

فعال شدن دوباره پروژه محور خورموج–لاور؛ پایان زیرسازی تا یک ماه آینده

بوشهر- فرماندار دشتی از آغاز دوباره عملیات اجرایی پروژه محور خورموج–لاور پس از وقفه‌ای کوتاه خبر داد و گفت: روند کار در این محور شتاب گرفته و زیرسازی آن طی یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در بازدید از روند اجرای پروژه محور خورموج–لاور اظهار کرد: پس از یک وقفه کوتاه بدلیل شرایط خاص کشور، این پروژه دوباره فعال شده است و عوامل اجرایی در حال انجام عملیات عمرانی هستند.

وی افزود: تاکنون پنج کیلومتر از مسیر تکمیل شده و یک کیلومتر دیگر نیز در مرحله زیرسازی قرار دارد.

فرماندار دشتی ادامه داد: پیمانکار اجرای پروژه دره گهلی نیز تعیین شده و به‌زودی عملیات اجرایی این محور نیز آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد :با تداوم روند فعلی، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی منطقه در حوزه راه‌سازی برطرف شود و شاهد تسهیل در تردد مردم که از مطالبات به حق آنان است باشیم.

