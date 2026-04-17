میزبانان پایگاه های امریکایی باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر باقرزاده عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر مجمع نمایندگان جوان یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) بعد از اتهامات بی‌اساس نماینده بحرین علیه کشورمان جهت تنویر افکار عمومی به نمایندگان حاضر در نشست مطالبی را به شرح زیر بیان کرد:

در پاسخ به اتهامات بی‌اساس نماینده بحرین علیه کشورم، چند نکته را جهت شفاف‌سازی اعلام می‌کنم.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا، در طول قرن‌ها همواره صلح و ثبات را پیگیری نموده و هیچگونه حمله‌ای به هیچ یک از کشورها نداشته است.

اما در میانه مذاکرات برای حل و فصل مسائل اختلافی، از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. حمله این کشورها از پایگاه‌های نظامی آنها در کشورهای منطقه، از جمله بحرین انجام شد.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل رفتار کرده است.

بر اساس ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب ۱۹۷۴ «اقدام یک کشور در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که در اختیار کشور دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث» مصداق عینی تجاوز تلقی می‌شود.

بنابراین کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده و حریم هوایی خود را در اختیار متجاوزان قرار داده‌اند باید در این خصوص پاسخگو باشند.