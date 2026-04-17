به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در بازدید میدانی از پروژههای عمرانی سطح شهر، از آغاز اجرای طرح گسترده روکش و لکهگیری معابر در کلانشهر کرمانشاه خبر داد.
وی با اشاره به مطالبات شهروندان در زمینه بهبود وضعیت معابر شهری اظهار کرد: یکی از مهمترین خواستههای مردم، اصلاح وضعیت آسفالت خیابانها و کوچهها بوده که در برنامهریزیهای عمرانی استان بهصورت ویژه در نظر گرفته شده است.
استاندار کرمانشاه افزود: بر همین اساس، در بودجه امسال شهرداری، اولویت نخست پروژههای عمرانی به موضوع روکش آسفالت اختصاص یافته و این طرح بهصورت جدی در حال اجراست.
وی با بیان جزئیات طرح ادامه داد: در مدت شش ماه، بیش از ۲۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر شهر کرمانشاه پخش خواهد شد که این اقدام در قالب یک عملیات جهادی انجام میگیرد.
حبیبی تصریح کرد: تمامی مناطق هشتگانه شهری مورد بررسی قرار گرفته و معابر نیازمند روکش یا لکهگیری شناسایی شدهاند و در این میان، مناطق حاشیهای در اولویت اجرای طرح قرار دارند.
وی با اشاره به فعالیت همزمان چندین اکیپ اجرایی در سطح شهر گفت: تعداد این گروهها در روزهای آینده افزایش مییابد و نظارت بر کیفیت اجرای کار بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح موجب بهبود وضعیت تردد، ارتقای سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان در کرمانشاه شود.
