۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

۲۵۰ هزار تن آسفالت در کرمانشاه اجرا می‌شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: عملیات گسترده و جهادی روکش و لکه‌گیری معابر شهری با اختصاص ۲۵۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی سطح شهر، از آغاز اجرای طرح گسترده روکش و لکه‌گیری معابر در کلانشهر کرمانشاه خبر داد.

وی با اشاره به مطالبات شهروندان در زمینه بهبود وضعیت معابر شهری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم، اصلاح وضعیت آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها بوده که در برنامه‌ریزی‌های عمرانی استان به‌صورت ویژه در نظر گرفته شده است.

استاندار کرمانشاه افزود: بر همین اساس، در بودجه امسال شهرداری، اولویت نخست پروژه‌های عمرانی به موضوع روکش آسفالت اختصاص یافته و این طرح به‌صورت جدی در حال اجراست.

وی با بیان جزئیات طرح ادامه داد: در مدت شش ماه، بیش از ۲۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر شهر کرمانشاه پخش خواهد شد که این اقدام در قالب یک عملیات جهادی انجام می‌گیرد.

حبیبی تصریح کرد: تمامی مناطق هشت‌گانه شهری مورد بررسی قرار گرفته و معابر نیازمند روکش یا لکه‌گیری شناسایی شده‌اند و در این میان، مناطق حاشیه‌ای در اولویت اجرای طرح قرار دارند.

وی با اشاره به فعالیت هم‌زمان چندین اکیپ اجرایی در سطح شهر گفت: تعداد این گروه‌ها در روزهای آینده افزایش می‌یابد و نظارت بر کیفیت اجرای کار به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح موجب بهبود وضعیت تردد، ارتقای سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان در کرمانشاه شود.

