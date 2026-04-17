استاندار کرمانشاه بر تسریع نهضت آسفالت تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر جمعه با حضور در سطح شهر کرمانشاه، از روند اجرای طرح نهضت آسفالت در این کلانشهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت بهسازی معابر شهری، بر تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار افزایش سرعت عملیات برای پاسخگویی بهتر به مطالبات شهروندان شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ارتقای کیفیت معابر نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد، افزود: شهرداری موظف است طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفت ماه نخست سال نسبت به اجرای ۲۵۰ هزار تن آسفالت‌ریزی اقدام کند.

حبیبی ادامه داد: با پایان بارش‌های سنگین فروردین‌ماه، عملیات اجرایی با به‌کارگیری چندین اکیپ به صورت همزمان آغاز شده و انتظار می‌رود این روند با جدیت بیشتری دنبال شود.

در این بازدید که با حضور معاون عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه انجام شد، استاندار ضمن قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی، با برخی از شهروندان نیز به صورت مستقیم گفت‌وگو کرد.

وی در جریان این گفت‌وگوها، مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم را مورد بررسی قرار داد و بر پیگیری آن‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.