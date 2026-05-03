مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد سامانه ۱۳۷ در منطقه سه کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون، در مجموع ۲۸۵ تماس از سوی شهروندان در خصوص مسائل مختلف شهری در این منطقه ثبت شده است.
وی افزود: با تلاش مجموعه مدیریت شهری، بیش از ۶۰ درصد این درخواستها بررسی و پیگیری شده و پس از انجام اقدامات لازم، رضایت شهروندان نیز جلب شده است.
شهردار منطقه سه کرمانشاه با بیان اینکه پاسخگویی به مطالبات مردمی از اولویتهای مدیریت شهری است، تصریح کرد: تلاش شده تا در کوتاهترین زمان ممکن به درخواستها رسیدگی شود و روند خدماترسانی بهبود یابد.
شاکری در ادامه به بیشترین موضوعات مطرحشده از سوی شهروندان اشاره کرد و گفت: عمده درخواستها مربوط به مسائل عمرانی بهویژه ترمیم و لکهگیری آسفالت معابر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی و بارندگیهای اخیر، اجرای عملیات آسفالت با محدودیتهایی مواجه شده، اما اولویتبندی معابر انجام شده و به محض مساعد شدن شرایط، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
شهردار منطقه سه کرمانشاه ادامه داد: بخش دیگری از تماسها مربوط به خدمات شهری از جمله جمعآوری زباله و نظافت معابر بوده که در اغلب موارد اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شده است.
شاکری همچنین به موضوع جمعآوری سگهای بلاصاحب اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از مطالبات پرتکرار شهروندان بوده و اقدامات لازم برای ساماندهی آن بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: روند رسیدگی به مشکلات شهری و اجرای طرحهای خدماتی در منطقه سه بهصورت مستمر ادامه دارد و تلاش میشود رضایت شهروندان بیش از پیش جلب شود.
