۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

بیش از ۶۰ درصد تماس‌های ۱۳۷ در منطقه ۳ رسیدگی شد

کرمانشاه - شهردار منطقه سه کرمانشاه گفت: از ابتدای اسفند تاکنون ۲۸۵ تماس مردمی با سامانه ۱۳۷ ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها رسیدگی شده است.

مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد سامانه ۱۳۷ در منطقه سه کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون، در مجموع ۲۸۵ تماس از سوی شهروندان در خصوص مسائل مختلف شهری در این منطقه ثبت شده است.

وی افزود: با تلاش مجموعه مدیریت شهری، بیش از ۶۰ درصد این درخواست‌ها بررسی و پیگیری شده و پس از انجام اقدامات لازم، رضایت شهروندان نیز جلب شده است.

شهردار منطقه سه کرمانشاه با بیان اینکه پاسخگویی به مطالبات مردمی از اولویت‌های مدیریت شهری است، تصریح کرد: تلاش شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها رسیدگی شود و روند خدمات‌رسانی بهبود یابد.

شاکری در ادامه به بیشترین موضوعات مطرح‌شده از سوی شهروندان اشاره کرد و گفت: عمده درخواست‌ها مربوط به مسائل عمرانی به‌ویژه ترمیم و لکه‌گیری آسفالت معابر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی و بارندگی‌های اخیر، اجرای عملیات آسفالت با محدودیت‌هایی مواجه شده، اما اولویت‌بندی معابر انجام شده و به محض مساعد شدن شرایط، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

شهردار منطقه سه کرمانشاه ادامه داد: بخش دیگری از تماس‌ها مربوط به خدمات شهری از جمله جمع‌آوری زباله و نظافت معابر بوده که در اغلب موارد اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شده است.

شاکری همچنین به موضوع جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از مطالبات پرتکرار شهروندان بوده و اقدامات لازم برای ساماندهی آن به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: روند رسیدگی به مشکلات شهری و اجرای طرح‌های خدماتی در منطقه سه به‌صورت مستمر ادامه دارد و تلاش می‌شود رضایت شهروندان بیش از پیش جلب شود.

کد مطلب 6818988

