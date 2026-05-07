به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر پنجشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود، از روند اجرای پروژه آسفالت معابر و خیابانهای شهر کرمانشاه بازدید و بر تسریع در اجرای این طرح عمرانی تأکید کرد.
منوچهر حبیبی در حاشیه این بازدید با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه بهسازی معابر اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت آسفالت خیابانها و کوچهها از خواستههای مهم مردم است و به همین دلیل در بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری کرمانشاه توجه ویژهای به این موضوع شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح، معابر نیازمند روکش، لکهگیری و آسفالت در سطح شهر شناسایی شده و عملیات اجرایی به صورت برنامهریزیشده در مناطق مختلف دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مناطق حاشیهای شهر در اولویت اجرای این پروژه قرار گرفتهاند، تصریح کرد: طی شش ماه آینده صدها هزار تن آسفالت در سطح کلانشهر کرمانشاه اجرا خواهد شد تا بخشی از مشکلات زیرساختی معابر برطرف شود.
حبیبی ادامه داد: هماکنون چندین اکیپ آسفالتریزی در سطح شهر فعال هستند و اقدامات انجامشده تاکنون رضایت نسبی شهروندان را به همراه داشته است، زیرا برخی معابر سالها بدون آسفالت مناسب باقی مانده بودند.
وی با اشاره به تأثیر بارندگیهای اخیر بر روند اجرای پروژه گفت: شرایط جوی در مقطعی موجب کند شدن عملیات شد، اما با مساعد شدن هوا، روند کار با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: کیفیت اجرای پروژه و سرعت عمل در کنار نظارت مستمر از سوی معاونت عمرانی استانداری از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و تلاش میکنیم دغدغههای مردم در این حوزه با جدیت پیگیری شود.
نظر شما