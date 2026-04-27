به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه عصر دوشنبه با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه به منظور بررسی وضعیت موجود و رفع چالشهای پیشرو برگزار شد.
در این جلسه، فرامرز رحمتیزاده با اشاره به اهمیت رسیدگی مستمر به وضعیت فضای سبز شهری، اظهار کرد: مشکلات و نارساییهای موجود در این حوزه بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برنامهریزی لازم برای بهبود شرایط در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش هماهنگی میان مناطق مختلف شهری افزود: تعامل مؤثر میان مناطق هشتگانه و سازمان سیما و منظر میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در اجرای برنامههای مرتبط با فضای سبز کمک کند.
رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری کرمانشاه در ادامه به برخی محورهای مطرحشده در این نشست اشاره کرد و گفت: ساماندهی وضعیت نگهداری از فضای سبز، بهبود روند چمنزنی و حاشیهزنی و همچنین بررسی نیازهای تجهیزاتی از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت.
وی همچنین از بررسی راهکارهای مدیریت منابع آبی خبر داد و افزود: استفاده از ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین و بهرهگیری از تجهیزات هوشمند برای کنترل مصرف آب از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
رحمتیزاده در پایان با اشاره به تأثیر فضای سبز بر کیفیت زندگی شهروندان خاطرنشان کرد: ارتقای سطح کیفی فضاهای سبز شهری نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی دارد و تلاش میشود با برنامهریزی مناسب به استانداردهای مطلوب در این حوزه دست یابیم.
