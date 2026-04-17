به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهدویراد بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت و در روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، شهر قم میزبان ویژه خانوادههای شهدای دانشآموز خواهد بود که در حملات اخیر دشمنان به شهادت رسیدهاند و حضور آنان در این برنامهها جلوهای ویژه به آیینهای این روز خواهد بخشید.
وی با بیان اینکه برنامههای پیشبینیشده با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی و فرهنگی طراحی شده است، افزود: در نخستین بخش از این برنامهها، قطار حامل خانوادههای معظم شهدا ساعت ۷:۳۰ صبح وارد ایستگاه راهآهن محمدیه قم خواهد شد و آیین استقبال رسمی از این عزیزان با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم تا ساعت ۸:۳۰ در همان محل برگزار میشود.
مدیرکل حوزه استاندار قم ادامه داد: پس از مراسم استقبال، فرآیند انتقال مهمانان به محلهای اسکان انجام خواهد شد و این خانوادهها تا پیش از ظهر فرصتی برای استراحت خواهند داشت و در ادامه، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴ برنامه زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، اقامه نماز جماعت و پذیرایی در مهمانسرای حرم در نظر گرفته شده است.
مهدویراد با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس این رویداد خاطرنشان کرد: بازه زمانی مشخصی از ساعت ۱۴ تا ۱۵ برای گفتوگوی رسانههای داخلی و خارجی با خانوادههای شهدا پیشبینی شده تا پیام و روایت این عزیزان به شکلی گسترده به افکار عمومی منتقل شود.
وی در تشریح برنامه محوری این روز تصریح کرد: مراسم اصلی روز ملی دختر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در شبستان بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار میشود که شامل سخنرانی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، اجرای برنامههای آیینی از جمله مداحی، بیان خاطرات و همچنین تجلیل از خانواده شهدای دانشآموز میناب خواهد بود.
به گفته وی، پس از پایان این مراسم، خانوادههای شهدا ساعت ۱۸ به سمت مسجد مقدس جمکران اعزام میشوند و ضمن اقامه نماز مغرب و عشاء، در ویژهبرنامهای که به همین مناسبت تدارک دیده شده، حضور یافته و در ضیافت شام این مجموعه شرکت خواهند کرد.
مدیرکل حوزه استاندار قم در ادامه به برنامههای شبانه این روز اشاره کرد و گفت: از ساعت ۲۱، این خانوادهها در راهپیمایی شبانه مردم قم در مسیر خیابان شهید صدوقی (زنبیلآباد) شرکت خواهند کرد و در طول مسیر، در ۱۲ موکب پیشبینیشده مورد تکریم و استقبال مردمی قرار میگیرند.
وی افزود: همچنین از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۳۰ اجتماع مردمی در میدان مفید قم برگزار میشود که یکی دیگر از بخشهای مهم این برنامهها به شمار میرود و پس از آن، خانوادههای شهدا به محل اقامت خود بازمیگردند.
مهدویراد در پایان با اشاره به برنامه روز دوم این سفر گفت: آیین بدرقه خانوادههای معظم شهدا ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه در ایستگاه مرکزی راهآهن قم برگزار خواهد شد و این عزیزان پس از آن، برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) عازم مشهد مقدس میشوند.
قم - مدیرکل حوزه استاندار قم از برگزاری مجموعهای از برنامهها به مناسبت روز ملی دختر و همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور خانواده های شهدای میناب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهدویراد بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت و در روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، شهر قم میزبان ویژه خانوادههای شهدای دانشآموز خواهد بود که در حملات اخیر دشمنان به شهادت رسیدهاند و حضور آنان در این برنامهها جلوهای ویژه به آیینهای این روز خواهد بخشید.
