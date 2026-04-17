به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فراکسیون پارلمانی حزب‌الله اعلام کرد: آتش‌بس لبنان در درجه اول در نتیجه فشار و تماس‌های ایران حاصل شد.

در این بیانیه آمده است: مقامات، لبنان را وارد مرحله بسیار خطرناکی برای انسجام داخلی و وحدت ملی آن کرده‌اند.

فراکسیون پارلمانی حزب الله خاطرنشان کرد: ما تعهد خود را به آتش‌بس اعلام می‌کنیم، مشروط بر اینکه شامل همه مناطق و شامل توقف خصومت‌ها باشد.

پیشتر، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد، طی ۴۵ روز گذشته رزمندگان در دفاع از لبنان و ملت این کشور عملیات های مختلفی علیه دشمن صهیونیستی انجام دادند. در تاریخ بین ۲ مارس تا ۱۶ آوریل ۲ هزار و ۱۸۴ عملیات نظامی مختلف انجام شد.

در ادامه این بیانیه آمده است، موشک ها و پهپادهای مقاومت لبنان شهرک های اشغالی رژیم صهیونیستی تا بعد از تل آویو به عمق ۱۶۰ کیلومتر را هدف قرار دادند. رزمندگان لبنانی به صورت میانگین روزانه ۴۹ عملیات انجام دادند.

در این بیانیه تاکید شده است، دست نیروهای مقاومت در برابر نیرنگ دشمن همچنان روی ماشه است. عهد مجاهدان با دبیرکل حزب الله و ملت لبنان این است که تا آخرین نفس ایستادگی کرده و پرچم از دست آنها روی زمین نیافتد.