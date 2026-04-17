به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد، مسکو از توافق آتش‌بس حاصل شده در لبنان استقبال می‌کند و امیدوار است که آتش‌بس به طور کامل رعایت شود.

وی افزود معتقدیم که کنار گذاشتن استفاده از زور و بازگشت به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند در عادی‌سازی پایدار وضعیت در لبنان راهگشا باشد.

این در حالی است که امروز جمعه و ساعاتی پس از اعلام آتش بس، سازمان دفاع مدنی در جنوب لبنان اعلام کرد: در نتیجه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در بیت یاحون واقع در جنوب لبنان یک نفر شهید شد.

این جنایات در حالی رخ داد که بنا بر اعلام مقامات لبنانی از شب گذشته در این کشور آتش بس برقرار شده ست.

این اولین بار نیست که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکرده و آتش بس را نقض می کند. در گذشته نیز، این رژیم با نقض آتش بس جنایات زیادی را علیه ملت های منطقه و از جمله ملت لبنان مرتکب شده است.