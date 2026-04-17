به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: با دفاع مستحکم و مقاومت پایدار اجتنابناپذیر ایران، با آتشبس قابل دسترس در لبنان، و با باز شدن مجدد تنگه هرمز که قبلاً باز بود؛ اکنون دادن فرصتی به دیپلماسی از طریق ابتکارات فشرده پاکستان، کم و بیش زمینه را برای تلاشهای جامع، متحد و یکپارچه برای ایجاد صلح دائمی و امنیت جمعی، توسعه پایدار، پیشرفت و رفاه برای همه در منطقه و فراتر از آن هموار میکند.
وی افزود: اعتماد، حسن نیت، پرهیز از افزونگی در عمل و گفتار، احترام، اراده عملی برای اقدام و همچنین به ویژه همافزایی بین کشورهای منطقه میتواند شکافهای موجود را برای دستیابی به اهداف مهم پر کند. روشنفکران، سیاستمداران، محققان و رسانهها میتوانند نقش مهمی در کمک به پر کردن شکاف فعلی به سمت همگرایی ایفا کنند.
نظر شما