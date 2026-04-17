به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما در یاداشتی عنوان داشت: دشمنان مرتب درحال حرف زدن، توئیت کردن، گزارش دادن هستند، حتی کاملاً نمایان است برخی از این صحبت ها "جنگ روانی " و "فریبکاری" است.!

وی افزود: افکار عمومی دنیا را رسانه ها می سازند و آن نیز برگرفته از روایت ها، خرده روایت ها و مواضع درست و نادرست گویندگان، دولت ها و مقامات مختلف است.

علی دارابی گفت: چه در جنگ و چه در صلح باید با مردم حرف زد و آنان را محرم دانست. ایراد مهمی که هم اکنون در حکمرانی و مدیریت شرایط دوران «صلح مسلح» است آن است که مردم عزیز ایران را بی خبر از مذاکرات و شرایط حاکم برکشور، شاید به بهانه شرایط خاص کشور دور نگه داشته ایم.

وی افزود: این رفتار مسئولان با صداقت و اخلاص مردم در صحنه همخوانی ندارد و این حق مسلم مردم "در میدان و خیابان" است که بدانند چه می گذرد! اشتباه نشود مراد بیان اسرار و مسائل طبقه بندی نظامی و امنیتی نیست، کسی چنین توقع و انتظاری ندارد.

دارابی خاطرنشان کرد: الان مسئول ارتباط با مردم و تبین شرایط کشور، چالش ها و موانع پیش رو، تهدیدات و فرصت های آتی چه کسی هست؟ شورایعالی امنیت ملی، دولت؟ نیروهای مسلح، رسانه ها ؟! روایت اول از مسائل کشور یک اصل از حکمرانی و مدیریت کشور در اداره امور و بالاخص دوران جنگ است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما بیان داشت: سوالات، ابهامات و شبهات زیادی در خصوص مذاکرات ٢١ ساعته اسلام آباد پاکستان و شرایط آمریکا و ایران در جامعه و متن مردم که سرمایه اصلی کشور هستند؛ مطرح است و کسی جوابگو نیست و افکارعمومی را شایعات و حدس و گمانها دارد اداره می کند!

وی گفت: مردم سالاری حکم می کند مردم را محرم بدانیم، نمی شود همه دنیا از محتوی مذاکرات اسلام آباد مطلع باشند، اما روایت اول را از زبان مسئولان اصلی کشور دریغ بداریم. تداوم رستاخیز عمومی مردم در خیابان و میدان و حمایت از نیروهای مسلح مقتدر و غیور در برابر دشمنان، امر شفافیت در پاسخگویی و اطلاع رسانی را مضاعف می کند.