۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۷

خطیب زاده:

واکنش قاطع سازمان‌ ملل به اقدام‌ تجاوزکارانه علیه کشورمان ضروری است

معاون ‌وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ‌ملل متحد در امور سیاسی و صلح خواستار واکنش موثر و قاطع این سازمان نسبت به استمرار نقض آشکار قوانین بین المللی علیه کشورمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، معاون ‌وزیر امور خارجه کشورمان که جهت شرکت در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه سفر کرده است در حاشیه این‌ اجلاس با خانم "رزماری دی کارلو" معاون دبیرکل سازمان ‌ملل متحد در امور سیاسی و صلح دیدار و پیرامون حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و آخرین تحولات مربوطه گفت وگو کرد.

خطیب زاده در این دیدار از خانم دی کارلو خواست سازمان‌ ملل متحد واکنش موثر و قاطعی نسبت به استمرار نقض آشکار قوانین و حقوق بین‌المللی ناشی از این اقدام تجاوزکارانه علیه کشورمان اتخاذ کند.

    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استقبال نمی کنیم اورانیوم غنی شده به خارج کشور منتقل نخواهد شد. مذاکره در اسلام آباد پاکستان هم مانند مذاکره عمان،رم و ژنو به نفع ایران نبوده است
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کشورهای عربی جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و کشورهای اروپایی و اسرائیل در عراق و منطقه هستند
      • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        در ۱۲ جبهه جنگیدیم | باید به ترامپ توصیه شود که... ایران در جنگ تحمیلی سوم تنها با جبهه صهیونیست و آمریکا مواجه نبود بلکه در ۱۲ جبهه جنگید؛ این موضوع نشان‌دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران و استفاده از آموزه‌های دفاع مقدس و تدابیر داهیانه امام شهید و نیروهای مسلح برای طرح‌ریزی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و قدرت ملی است.

