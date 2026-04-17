واکنش قاطع سازمان‌ ملل به اقدام‌ تجاوزکارانه علیه کشورمان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، معاون ‌وزیر امور خارجه کشورمان که جهت شرکت در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه سفر کرده است در حاشیه این‌ اجلاس با خانم "رزماری دی کارلو" معاون دبیرکل سازمان ‌ملل متحد در امور سیاسی و صلح دیدار و پیرامون حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و آخرین تحولات مربوطه گفت وگو کرد.

خطیب زاده در این دیدار از خانم دی کارلو خواست سازمان‌ ملل متحد واکنش موثر و قاطعی نسبت به استمرار نقض آشکار قوانین و حقوق بین‌المللی ناشی از این اقدام تجاوزکارانه علیه کشورمان اتخاذ کند.