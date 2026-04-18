  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۱

خطیب زاده: اورانیوم غنی شده به آمریکا منتقل نخواهد شد

خطیب زاده: اورانیوم غنی شده به آمریکا منتقل نخواهد شد

معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که هیچ‌گونه مواد غنی‌شده‌ای به آمریکا ارسال نخواهد شد و این موضوع اساساً قابل طرح نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که هیچ‌گونه مواد غنی‌شده‌ای به آمریکا ارسال نخواهد شد.

وی همچنین گفت که پیام‌های متعددی میان ایران و آمریکا رد و بدل شده است، اما طرف آمریکایی همچنان بر خواسته‌هایی اصرار دارد که تهران آن‌ها را «زیاده‌خواهی» تلقی می‌کند.

خطیب‌زاده با اشاره به روند مذاکرات افزود: هنوز به مرحله برگزاری یک نشست واقعی نرسیده‌ایم، چرا که آمریکایی‌ها در برخی مسائل از مواضع حداکثری خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال واکنش ایران به حملات اسرائیل علیه لبنان تصریح کرد: ایران گزینه‌ای جز مقابله با متجاوزان، آن هم یک‌بار و برای همیشه، ندارد.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که تهران با آتش‌بس موافقت کرده و به همه طرف‌ها اطلاع داده است که این آتش‌بس باید شامل تمامی کشورها، از جمله لبنان باشد.

وی ادامه داد: در چارچوب مذاکرات، دستورالعمل‌های جدیدی برای تنگه هرمز تدوین خواهد شد و این گذرگاه حیاتی برای عبور تمامی غیرنظامیان باز و امن باقی می‌ماند.

خطیب‌زاده خاطرنشان کرد که سایر طرف‌ها باید نگرانی‌های اصلی ایران را درک کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کنند؛ نگرانی‌هایی که شامل تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      به مرگ میگیرید که به تب راضی شیم؟! اولا اورانیوم غنی شده عامل بازدارندگیست و نه تنها نباید برود بلکه نباید از بین هم برود. ثانیا اصل مشکل دخالت آمریکای خبیث در امور داخلی کشورهاست. دستگاه دیپلماسی مراقب باشد مردم این بار نه به آمریکا باج میدهند نه غرب‌زدگان
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      پس موضوع ارسال اورانیوم ها به خارج از کشور واقعیت دارد ولی نه به آمریکا!
    • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تهران و واشنگتن از سال 1397 تاکنون هنوز بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به توافق نرسیده‌اند پس مذاکره تهران واشنگتن در اسلام آباد پاکستان غلط و اشتباه بوده است. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا ترامپ جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها