خطیب زاده: اورانیوم غنی شده به آمریکا منتقل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که هیچ‌گونه مواد غنی‌شده‌ای به آمریکا ارسال نخواهد شد.

وی همچنین گفت که پیام‌های متعددی میان ایران و آمریکا رد و بدل شده است، اما طرف آمریکایی همچنان بر خواسته‌هایی اصرار دارد که تهران آن‌ها را «زیاده‌خواهی» تلقی می‌کند.

خطیب‌زاده با اشاره به روند مذاکرات افزود: هنوز به مرحله برگزاری یک نشست واقعی نرسیده‌ایم، چرا که آمریکایی‌ها در برخی مسائل از مواضع حداکثری خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال واکنش ایران به حملات اسرائیل علیه لبنان تصریح کرد: ایران گزینه‌ای جز مقابله با متجاوزان، آن هم یک‌بار و برای همیشه، ندارد.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که تهران با آتش‌بس موافقت کرده و به همه طرف‌ها اطلاع داده است که این آتش‌بس باید شامل تمامی کشورها، از جمله لبنان باشد.

وی ادامه داد: در چارچوب مذاکرات، دستورالعمل‌های جدیدی برای تنگه هرمز تدوین خواهد شد و این گذرگاه حیاتی برای عبور تمامی غیرنظامیان باز و امن باقی می‌ماند.

خطیب‌زاده خاطرنشان کرد که سایر طرف‌ها باید نگرانی‌های اصلی ایران را درک کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کنند؛ نگرانی‌هایی که شامل تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی است.