مقابلی: حضور مردم مسیر پیروزی ایران و شکست دشمن را هموار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر،رسول مقابلی در اجتماع شبانه مردم ارومیه با اشاره به ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف جنگ تحمیلی بر علیه ایران اسلامی اظهار داشت: تجزیه ایران، تغییر نظام جمهوری اسلامی، نابودی نیروی نظامی، غارت منابع ایران و تسلط بر تنگه هرمز از جمله اهداف شوم دشمنان بود.

وی افزود: روحیه ملی و حماسی ملت ایران که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است به همراه توان نیروهای مسلح باعث شده، امریکا در چندین دهه ی دشمنی با ایران در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.

مقابلی تهاجم مغلوار به مراکز دانشگاهی از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ارومیه را محکوم نمود و اظهار داشت: ترامپ اعتبار و جایگاه امریکا را تنزل داده این در حالیست که پاپ رهبر کادولیک های مسیحی جهان نیز لب به اعتراض گشوده است.

وی ادامه داد: حفظ اتحاد و برادری و انسجام داخلی و پرهیز از دوقطبی سازی جامعه از تدابیر و تصمیمات رهبری برای حفظ تمامیت ارضی ایران ضروری است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده با مقام عالی استان گفت: به دستور استاندار آذربایجان غربی، واردات کالاهای اساسی مواد اولیه کارخانجات ماشین آلات و تجهیزات و اقلام دارویی از مرز تسهیل شده و استان برای تمامی سناروی های دشمن آماده است .

وی به برگزاری انتخابات شورای اسلامی در ایام آتی اشاره کرد و تصریح کرد: این انتخابات تکمیل و تثبیت کننده حضور حماسی مردم خواهد بود و کارکرد و بازتاب بین المللی آن در شرایط فعلی جنگ اولویت اول ما است.

رییس ستاد انتخابات استان ضمن دعوت از همه آحاد مردم برای حضور موثر گفت: کسانی که قبلا به هر دلیل امکان مشارکت نداشته و حتی کسانی که نقدهایی دارند با درک حساسیت زمانی برای حفظ ایران مسئولیت ملی، میهنی و تاریخی خود را با حضور در انتخابات ایفا کنند.