به گزارش خبرگزاری مهر،رسول مقابلی دوشنبه شب در جلسه ستاد انتخابات استان، روند آمادگی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به نکات و مسائل اساسی حول محور انتخابات بر لزوم آمادهسازی بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای تأکید کرد.
وی اتحاد و انسجام بینظیری که در کشور در دفاع از ارزش های نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته را ضامن اصلی امنیت ملی دانست و بر تداوم و تقویت آن با حضور در انتخابات پیش رو تأکید کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی تصریح کرد: ستاد انتخابات استان، کمیتههای ذیل ستاد، فرمانداران و بخشداران، هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت به جد پای کار هستند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در ۱۱ اردیبهشت ماه باشیم.
در ادامه جلسه مسئولین کمیتههای ستاد گزارشی از اقدامات انجام یافته و برنامههای پیشرو را تشریح و نظرات و پیشنهادات در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ارائه کردند.
