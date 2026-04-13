۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۸

مقابلی: انتخابات یازدهم اردیبهشت ماه با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود

مقابلی: انتخابات یازدهم اردیبهشت ماه با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود

ارومیه- رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی از آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات  خبر داد و گفت: تمهیدات و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شده تا ۱۱ اردیبهشت شاهد انتخابات پرشور باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر،رسول مقابلی دوشنبه شب در جلسه ستاد انتخابات استان، روند آمادگی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به نکات و مسائل اساسی حول محور انتخابات بر لزوم آماده‌سازی بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای تأکید کرد.

وی اتحاد و انسجام بی‌نظیری که در کشور در دفاع از ارزش‌ های نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته را ضامن اصلی امنیت ملی دانست و بر تداوم و تقویت آن با حضور در انتخابات پیش رو تأکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی تصریح کرد: ستاد انتخابات استان، کمیته‌های ذیل ستاد، فرمانداران و بخشداران، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت به جد پای کار هستند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در ۱۱ اردیبهشت ماه باشیم.

در ادامه جلسه مسئولین کمیته‌های ستاد گزارشی از اقدامات انجام یافته و برنامه‌های پیش‌رو را تشریح و نظرات و پیشنهادات در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ارائه کردند.

