اعلام نتایج صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی روستاها خبر داد و گفت: نتایج بررسی صلاحیتها امروز ۱۶ فروردین ماه در بخشداریهای سراسر استان به داوطلبین اعلام خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با اعلام این خبر افزود: داوطلبینی که به نتیجه بررسی صلاحیتها اعتراض دارند به مدت ۴ روز از ۱۷ تا ۲۰ ام فروردین ماه فرصت دارند اعتراض خود را به هیئت نظارت شهرستان اعلام کنند.
به گفته رسول مقابلی آگهی اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاها ۳۰ فروردین ماه توسط بخشداریهای سراسر استان صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود تهاجمات دشمنان به کشورمان، روند انتخابات مسیر عادی خود را سپری میکند و براساس زمانبندی اعلام شده، این انتخابات در زمان تعیین شده جمعه یازدهم اردیبهشت ماه سالجاری برگزار میشود.
نظر شما