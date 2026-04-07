به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی روز سه شنبه در بازدید از اقدامات مدیریت محلهمحور شهرستان سلماس ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات محلهمحوری مسجد فاطمه الزهرا(س)، گفت: در شرایط فعلی جنگ، شورای پیشرفت محلات با همکاری مردم، معتمدین و بهرهگیری از ظرفیتهای محله و پتانسیلهای موجود، گامهای مناسب را در حل مشکلات مردم و آسیبدیدگان بردارند.
وی اقدامات این محله را در حل مشکلات مردم و کمک به آسیبدیدگان موثر و مهم توصیف کرد و رفع مسائل موجود در محلات و کمک به آسیبدیدگان جنگ رمضان در راستای شبکه مدیریت محلهمحور و بهرهگیری از ظرفیتها را مورد تاکید قرار داد.
مقابلی با بیان اینکه در اقدامات محلهمحوری، ساماندهی ظرفیتهای اجتماعی، مردمی، خیرین و احصاء مشکلات محله و سایر مسائل جنگ، راهگشا است، افزود: این مسائل و مشکلات باید مورد اهتمام فرمانداران، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی و اعضای شورای پیشرفت محلات قرار گیرد.
معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین با حضور در مسجد جامع شهرستان سلماس با نمازگزاران و مردم حاضر در مسجد دیدار و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت.
تاکید معاون سیاسی استاندار آذربایجانغربی بر اهتمام دستگاههای اجرایی در خدماترسانی به مردم در شرایط جنگ تحمیلی
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین با حضور در میز خدمت دستگاههای اجرایی شهرستان سلماس، از خدماترسانی ادارات و دستگاههای اجرایی در راستای کاهش مسائل و مشکلات مردم تقدیر کرد.
مقابلی بر اهتمام و ارائه خدمات به موقع و مستمر به مردم در هر شرایطی تاکید کرده و افزود: برپایی میزخدمت در کف خیابان از راهکارهای ابتکاری شهرستان سلماس است که در کنار سایر موکبها میتواند در خدماترسانی به مردم موثر باشد.
وی همچنین با بیان اینکه در شرایط جنگ تحمیلی نیز نباید وقفه و خللی در خدمترسانی و ارائه خدمات به مردم ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در این راستا فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی و اتخاذ تدابیر، اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و مدیرکل سیاسی استانداری نیز در این بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی را همراهی میکردند.
