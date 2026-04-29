همگرایی هویتی حول محور ایران از دستاوردهای جنگ رمضان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی چهارشنبه در اجتماع عظیم مردم شهرستان مهاباد، با اشاره به دستاوردهای جنگ رمضان گفت: اعتراف دنیا به تبدیل ایران به یک قدرت فرامنطقه‌ای، ایجاد بازدارندگی نظامی در برابر هرگونه تجاوز و تهدید بین المللی و شکل گیری همگرایی هویتی حول محور ایران به عنوان کانون وحدت بخش و تحکیم اتحاد میان ملت و دولت از دستاوردهای جنگ رمضان است.

وی تصریح کرد: دشمن با جنگ روانی و هجمه های سنگین و پیچیده رسانه ای و با انتشار توییت ها و اخبار دروغین و متناقض سعی در القاء تفرقه و یاس و ناامیدی در بین آحاد مردم را داشت که با هوشیاری و حضور آگاهانه و خودجوش مردم در خیابان خنثی و نقش برآب شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تاکید کرد: روحیه ایثار و از جان گذشتگی مردم و اتحاد و انسجام ملت ایران در دفاع از خاک وطنشان قدرت نرم ایران است که به عنوان دژ محکمی در برابر توطئه های دشمن عمل نموده است.

مقابلی ادامه داد: درسی که ما از رهبر شهید و شهدا آموخته ایم درس ایثار و وطن دوستی، ایستادگی و شجاعت در برابر ظلم، در کنار مردن بودن و آگاهانه به استقبال شهادت رفتن است که به عنوان میراث معنوی این جنگ باید مستند و ثبت شده و به آیندگان تبیین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهر مهاباد شهر دارالعلما، شهر ادب و فرهنگ و وحدت است و مقوله وحدت در این شهرستان یک سنگر واقعیست، افزود: مردم غیور اهل سنت این شهرستان با ذکاوت و هوشیاری در جریان تجاوز دشمن به میهن، راه را بر فتنه و ناآرامی‌ها بستند و اجازه ندادند بدخواهان با تکیه بر تفاوتهای مذهبی و قومی، امنیت پایدار منطقه را خدشه دار کنند.

مقابلی، به بخشی از اقدامات دولت در مدیریت جنگ در استان پرداخت و خاطر نشان کرد: تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده از سوی مقام عالی استان برای مدیریت جنگ و تامین معیشت و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تسهیل واردات کالاهای ضروری از مرز میتواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق باشد که با این مدیریت و همراهی مردم خلل معناداری به زندگی مردم وارد نشد.

وی توسعه، سرمایه گذاری و اشتغال جوانان را از آثار و برکات امنیت پایدار خواند و گفت: مردم با هوشیاری، اتحاد و یکدلی می توانند نقش بی بدیلی در تامین امنیت پایدار منطقه ایفا کنند که این امر در نهایت تداوم جوانه های سرمایه گذاری و توسعه منطقه را در پی خواهد داشت.

همچنین معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با حضور در منزل شهید شایان قاسم پور از شهدای گرانقدر جنگ رمضان شهرستان مهاباد، با خانواده معزز شهید دیدار و گفتگو کرد.

رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با نثار فاتحه و صلوات، یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان علی الخصوص شهید شایان قاسم پور را گرامیداشت.

وی، خون پربرکت امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم را زمینه ساز پیروزی نهایی ایران و جبهه مقاومت عنوان کرد، و اظهار داشت: مردم ایران با اتکا به ایمان، وحدت و پیروی از رهبری، ادامه راه شهدا و ایستادگی در مسیر عزت، مقاومت و اقتدار ایران توانسته‌اند بزرگ‌ترین قدرت‌ها را به زانو درآورند.