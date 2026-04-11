  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

آذربایجان غربی آماده برگزاری انتخابات پرشور شوراها است

ارومیه- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات گسترده و باشکوه در استان فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی روز شنبه در جلسه ستاد انتخابات کشور که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور اعضای ستاد انتخابات برگزار شد، اظهار کرد: تمهیدات و تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات گسترده در استان اندیشیده شده و آذربایجان غربی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات گسترده و باشکوه را دارد.

وی در ادامه گزارشی از روند برگزاری انتخابات و اقدامات انجام شده ستاد انتخابات استان را ارائه و بر لزوم آماده سازی بسترهای لازم برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات تاکید کرد.

در این جلسه زینی وند رییس ستاد انتخابات کشور و اعضای ستاد نکات مهم و کلیدی در خصوص برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی که یازدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود اعلام کرد.

کد مطلب 6798507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها