آذربایجان غربی آماده برگزاری انتخابات پرشور شوراها است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی روز شنبه در جلسه ستاد انتخابات کشور که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور اعضای ستاد انتخابات برگزار شد، اظهار کرد: تمهیدات و تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات گسترده در استان اندیشیده شده و آذربایجان غربی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات گسترده و باشکوه را دارد.

وی در ادامه گزارشی از روند برگزاری انتخابات و اقدامات انجام شده ستاد انتخابات استان را ارائه و بر لزوم آماده سازی بسترهای لازم برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات تاکید کرد.

در این جلسه زینی وند رییس ستاد انتخابات کشور و اعضای ستاد نکات مهم و کلیدی در خصوص برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی که یازدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود اعلام کرد.