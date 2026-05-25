مقابلی: نگاه جامعه به موضوع فرزندآوری تقویت شود 

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی بعد از ظهر دوشنبه در همایش استانی تجلیل از خانواده‌های خوش‌جمعیت و کنشگران حوزه جمعیت، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، واگذاری زمین و اجرای سیاست‌های حمایتی از خانواده اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی در ستاد ساماندهی امور جوانان و ستاد جوانی جمعیت مکلف شده‌اند با جدیت بیشتری در این حوزه ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه استان در شاخص ازدواج رتبه سوم را کسب کرده است، گفت: با همراهی مسئولان، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، روحانیون و فعالان اجتماعی می‌توان در مسیر تقویت خانواده و جوانی جمعیت گام‌های موثرتری برداشت و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران اسلامی رقم زد.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان‌ غربی عنوان کرد: اگر دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمده، دفاع ما نیز باید ترکیبی باشد و این دفاع از سبک زندگی، خانواده و تقویت بنیان جمعیتی کشور آغاز می‌شود.

مقابلی با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت با نشاط و سرمایه اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد، اظهار کرد: کشوری که از نیروی انسانی جوان و باانگیزه برخوردار باشد، در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری و تکنولوژی دست برتر را خواهد داشت.

وی با اشاره به هشدارهای حکیمانه رهبرشهید پیرامون بحران جمعیت، افزود: این مسئله یک موضوع آماری نیست، بلکه یک موضوع تمدنی است که باید به گفتمان عمومی، غالب و یک ارزش اجتماعی در جامعه تبدیل شود.

وی به لزوم فراهم‌ سازی بسترهای انگیزشی برای جوانان تاکید و گفت: برای ترغیب نسل جوان به ازدواج و فرزندآوری، باید حمایت‌های اجتماعی ملموس در حوزه‌های اشتغال، مسکن و نشاط اجتماعی صورت گیرد و جوان باید احساس کند که جامعه در کنار اوست و دغدغه‌های وی را درک می‌کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی، مسئولیت‌پذیری همگانی در قبال ازدواج و جوانی جمعیت را ضروری دانست و تصریح کرد: دشمن در یک جنگ جمعیتی خاموش و بی‌صدا، به دنبال تضعیف

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌ غربی نیز در این همایش بر اهمیت اجرای سیاست‌ های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: آذربایجان ‌غربی در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری جزو استان‌های برتر کشور قرار دارد و آمارها نشان‌دهنده افزایش ازدواج در استان است.

وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان افزود: دولت در راستای حمایت از خانواده‌ها، طرح‌های مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اجرای طرح‌های حمایتی و واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول را در دستور کار قرار داده است.

الهامی خاطرنشان‌کرد: امسال ۳۷۰ همت افزایش بودجه برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سطح کشور اختصاص یافته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان ‌غربی اظهارکرد: در این همایش، قرارداد واگذاری زمین به ۷۰ خانواده مشمول طرح جوانی جمعیت اعطا شد.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی طی سال گذشته حائز رتبه سوم کشوری در حوزه ازدواج جوانان شد و خوشبختانه در فروردین‌ماه امسال نیز شاهد افزایش آمار ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.