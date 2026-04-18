وضعیت داروی «پلاویکس» تحت لیسانس در کشور

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کمبود داروی پلاویکس ساخت داخل، گفت: تأمین مواد اولیه «کلوپیدوگرل» در مسیر ترخیص و ورود به چرخه تولید قرار گرفت و در اولین زمان ممکن وارد شبکه توزیع سراسری خواهد شد.

وی اظهار داشت: داروی کلوپیدوگرل ایرانی که با نام تجاری «پلاویکس» نیز شناخته می‌شود و به عنوان داروی ضدپلاکت در پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی و کنترل بیماری‌های عروق کرونر کاربرد حیاتی دارد، در زمره داروهای استراتژیک کشور قرار دارد و فرآیند تأمین مواد اولیه آن با مدیریت بهینه و پیگیری‌های مستمر در حال تکمیل است.

هاشمی افزود: با وجود شرایط پیچیده ناشی از جنگ اخیر و فشارهای بی‌سابقه علیه نظام سلامت کشور، سازمان غذا و دارو با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین‌ دستگاهی توانسته است زنجیره تأمین داروهای ضروری را با ثبات و پایداری مطلوب اداره کند و در این مسیر چالش نگران‌کننده‌ای برای بیماران ایجاد نشود.

وی با عنوان این مطلب که دانش فنی تولید کلوپیدوگرل ساخت داخل در کشور کاملاً بومی‌سازی شده است، ادامه داد: شرکت‌های داروسازی معتبر داخلی، این دارو را با استانداردهای ملی و بین‌المللی؛ تولید و در شبکه توزیع قرار می‌دهند. سیاست راهبردی سازمان غذا و دارو، اولویت‌دهی مطلق به فراهمی و پایداری تأمین داروهای ضروری است و تمام ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی در این مسیر به کار گرفته شده است.

هاشمی در خصوص تبلیغات رسانه‌های معاند به منظور سیاه‌نمایی بازار دارویی کشور، اظهار داشت: آمار و ارقامی که با اغراض خاص و برای ایجاد نگرانی در افکار عمومی منتشر می‌شود، عمدتاً ناظر به داروهای برند با قیمت‌های بالا است، در حالی که در حوزه داروهای تولید داخل، وضعیت مطلوب و اطمینان‌بخش است. به عنوان نمونه، انسولین ایرانی با کیفیت استاندارد و قیمت تقریباً رایگان، در دسترس بیماران دیابتی قرار دارد و محدودیتی در تأمین آن وجود ندارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: پایش لحظه‌ای موجودی داروهای حیاتی در سامانه‌های ملی و نظارت مستمر بر خطوط تولید، انبارهای شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها، از جمله اقدامات سازمان غذا و دارو برای اطمینان از دسترسی بدون وقفه بیماران به داروهای ضروری است.

هاشمی در پایان افزود: هموطنان می‌توانند برای دریافت اطلاعات معتبر درباره داروها، تنها به رسانه های معتبر و درگاه های اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو مراجعه نمایند و از توجه به شایعات فضای مجازی پرهیز کنند.

پلاویکس در شرایط پس از حملات قلبی یا دردهای آنژین قلبی کنترل نشده و پس از عمل های جراحی قلب و عروق مانند استنت گذاری عروق قلب کاربرد دارد. این دارو با کاهش چسبندگی پلاکت ها، از تجمع پلاکتی و تشکیل لخته جلوگیری می نماید و این کار احتمال بروز حملات قلبی یا سکته را کاهش می‌دهد.