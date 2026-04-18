اثر جدید شجاعی طباطبایی و نیرومند رونمایی شد؛ مرخصی اجباری برای دشمن!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کاریکاتوریست جبهه انقلاب، در ادامه طراحی‌های نقادانه خود به سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو، اثر جدیدش را منتشر کرد.

وی در توضیح این اثر نوشته است: «ایست بازرسی با تفتیش مخصوص؛ ورود بدون بلیت اکیدا ممنوع! به جز چین، روسیه، اسپانیا و البته ایران!»

همچنین، محمدحسین نیرومند دیگر هنرمند طراح و کاریکاتوریست نیز کارتونی منتشر کرد که عنوانش «مرخصی اجباری ترامپ و نتانیاهو در آتش‌بس» است که برخی کشورهای عربی منطقه نیز به آنها برای بازسازی‌شان کمک می‌کنند.