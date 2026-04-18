به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی هنرهای تجسمی سوره، صابر شیخرضایی هنرمند طراح گرافیک که از هنرمندان فعال جبهه مقاومت به حساب میآید و پوستر دوازدهمین دوره جایزه هنر انقلاب را نیز او طراحی کرده است، پوستر جدید خود را با عنوان «کربلا» منتشر کرد.
این پوستر در مورد حوادث اخیر منطقه و لبنان است که در فضای کشورهای عربی بسیار پرمخاطب بوده است.
در توضیح پوستر «کربلا»، بخشی از سخنان شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان آمده است که به شرح زیر است:
«کربلا؛ شهادت و پیروزی
ما پیروزمندان از طریق شهادت و فداکاری هستیم، برخی از ما شهید میشویم و برخی دیگر ادامه میدهیم. اینجا کربلاست، سرزمین شهادت و ادامه مبارزه. بله، ما کربلایی هستیم. کربلایی یعنی ما تسلیم ذلت نمیشویم، بلکه تا رسیدن به شهادت و پیروزی میجنگیم.
نه فقط شهادت، بلکه شهادت و پیروزی، زیرا برخی شهید میشوند و برخی دیگر به خواست خدا پیروز میشوند. این همان چیزی است که با امام حسین (ع) اتفاق افتاد. کسانی که با او بودند شهید شدند و ملت از زمان او تاکنون پیروز بوده است. ما از پیروان و شاگردان او هستیم.»
نظر شما