نمایشگاه کاریکاتور «خبرنامه جنگی» در بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کاریکاتور «خبرنامه جنگی» اثر کارتونیست بینالمللی و صاحب سبک خراسان شمالی عباس ناصری، شامگاه دوشنبه در گالری پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد افتتاح شد.
این مجموعه هنری که شامل ۳۵ اثر تا به امروز است و نگاهی طنزآمیز و منتقدانه به جنگ سوم تحمیلی و تحولات اخیر دارد، در قالب کاریکاتورهای تکصفحهای، اتمسفر فرهنگی دهههای ۶۰ و ۷۰ مطبوعات ایران را با نیازهای رسانهای امروز پیوند میزند.
«خبرنامه جنگی» با بازنمایی حملات و تنشهای نظامی در منطقه از زاویه طنز، زبان بصری و مطبوعاتی گذشته را در عصر پرشتاب دادههای خبری احیا کرده و مخاطب را با نگاهی تازه به وقایع روز روبهرو میسازد. این مجموعه که هر روز بر آثار آن افزوده خواهد شد، تلاشی است برای روایتگری شرایط ملتهب و خبرخیز منطقه در قالبی نو.
این رویداد هنری که با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی و مرکز هنرهای تجسمی برگزار میشود، در حال حاضر آثار خود را در ایستگاههای متروی فرهنگسرا، امام خمینی (ره)، میرداماد و میدان انقلاب اسلامی در معرض دید عموم قرار داده است.
گفتنی است این نمایشگاه با حضور محمد پاکمهر (نماینده شهر بجنورد در مجلس شورای اسلامی)، اکرم صدیقی (رئیس حوزه هنری استان)، جواد کهنسال (معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی)، سرهنگ غلامحسن شیردل (فرمانده تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان بجنورد)، ناخدا دوم عرشه حمید قدسی و جمعی از علاقمندان و هنرمندان افتتاح شد.
مجموعه آثار کاریکاتور «خبرنامه جنگی» مجموعه آثار ارزشمند کارتونیست بینالمللی و صاحب سبک خراسان شمالی است که نمایانگر پیوند میان هنر، مقاومت، روایت و آگاهیبخشی است، از برنامههای حوزه هنری خراسان شمالی در گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی محسوب میشود.
آثار ارائهشده در این نمایشگاه با رویکردی هنری و طنزآلود، به شیوه بازگویی رسانهای اخبار جنگ پرداخته و تجربهای متفاوت و قابلتأمل از روایتهای تصویری را به مخاطبان ارائه میدهد.
