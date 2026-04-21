به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نیرومند با انتشار طرح جدیدش درباره بن‌بست ترامپ در تنگه هرمز و بازنشر یک طرح‌ قدیمی‌اش در روزنامه کیهان، به مقایسه حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس در دوران رونالد ریگان و دونالد ترامپ پرداخت.

وی در توضیح این طرح‌ها نوشته است: «ظاهراً زمان تکرار می‌شود؛ یک روز ریگان به خلیج فارس آمد. طرح دوم را آن روز برای حضور نامیمون ریگان در خلیج فارس طراحی کردم که در روزنامه کیهان چاپ شد. آن روز هم بحث بستن تنگه هرمز مطرح بود؛ به نوعی تکرار همان طرح با ابزاری متفاوت. اما امروز دونالد ترامپ جنایتکار که حقیقتاً در تنگه بدام افتاده است.»

وی در ادامه درباره کارتون قدیمی‌اش از ریگان، اضافه کرد: «وقتی جنگ نفتکش‌ها در سال ۶۶ در خلیج فارس بالا گرفت، کویت از آمریکا درخواست کرد که نفتکش‌های این کشور را اسکورت کند.

در ۳۱ مرداد ۱۳۶۶ اولین کاروان اسکورت نفتکش‌ها با فرمان رونالد ریگان رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، عملیات خود را با هدف اسکورت دو فروند کشتی کویتی در مسیری ۶۰۰ مایلی آغاز کردند. یکی از نفتکش‌هایی که قرار بود اسکورت شود، نفتکش کویتی «بریجتون» بود که با پرچم آمریکا حرکت می‌کرد. این نفتکش در مقابل دیدگان صدها خبرنگار در نزدیکی کویت با مین دریایی برخورد کرد.

این کاریکاتور را برای آن روزها و با موضوع ورود رونالد ریگان رئیس‌جمهور آمریکا به ماجرای جنگ تحمیلی صدام حسین با ایران کشیدم که در روزنامه کیهان چاپ شد.»