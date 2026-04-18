به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در ادامه حمایت‌های خود از عملیات امدادی در ایران، اعتبار صندوق اضطراری واکنش به بلایا (DREF) را برای پشتیبانی از اقدامات جمعیت هلال احمر تصویب و فراخوان بین‌المللی (Appeal) را به‌طور رسمی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، نخستین بخش از کمک‌های فدراسیون شامل ۲۰۰ کیت تخصصی کمک‌های اولیه بوده که به جمعیت هلال احمر تحویل داده شده است. این کیت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات امدادی و افزایش سرعت ارائه کمک‌های اولیه در شرایط اضطراری در اختیار تیم‌های عملیاتی قرار گرفته است.

همچنین تأمین و ارسال تجهیزات تخصصی امداد و نجات از جمله کامبی‌تولز، دستگاه‌های بتن‌شکن (هیلتی)، هارنس، کلاه ایمنی و ست‌های پنوماتیک در دستور کار قرار دارد و به‌زودی در اختیار تیم‌های عملیاتی قرار خواهد گرفت؛ تجهیزاتی که نقش مهمی در افزایش دقت، ایمنی و کارایی عملیات جست‌وجو و نجات ایفا می‌کنند.

در کنار این تجهیزات، تأمین اقلام زیستی امدادی نظیر پتو، موکت و سایر ملزومات اسکان اضطراری نیز به‌منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و بهبود شرایط اسکان موقت آنان برنامه‌ریزی شده است.

این اقدامات در راستای تقویت توان پاسخگویی، افزایش آمادگی عملیاتی و حمایت از خدمات بشردوستانه در ایران انجام شده و بیانگر تداوم همکاری‌های هدفمند و سازنده میان فدراسیون بین‌المللی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران‌ها، کاهش آلام انسانی و ارتقای تاب آوری جوامع آسیب‌پذیر است.