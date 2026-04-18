فدراسیون تکواندو جام نایب قهرمانی جهان را به رهبر انقلاب تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پانزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور تکواندوکارانی از ۱۱۵ کشور جهان به مدت شش روز به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار شد و تیم ملی ایران عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

پس از پایان این رقابت ها فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران به مناسبت نایب‌ قهرمانی ارزشمند نوجوانان شایسته کشورمان که با نام پرافتخار «هرمز» و به یاد و خاطره رهبر شهیدمان و دانش‌آموزان میناب در رقابت‌ها حضور یافت، ضمن قدردانی از همه عزیزانی که در مسیر این موفقیت تاثیر گذار بودند، جام نایب قهرمانی جهان را رهبر انقلاب تقدیم کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

قهرمانان نوجوان کشورمان مدال‌های افتخارآفرین خود را به محضر شهدای جنگ رمضان خصوصا بچه های مدرسه شجره طیبه میناب و آستان مقدس امام رضا(ع) تقدیم کردند و با درخشش شایسته خود برگ زرینی دیگر بر افتخارات ورزش ایران افزودند.

همچنین جام قهرمانی را با احترام و افتخار به رهبر عظیم الشان انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اهدا می نماید؛ چرا که پیامها، رهنمودها و حمایتهای دلسوزانه ایشان مسیری مطمئن برای رشد و بالندگی ورزشکاران جوان کشور در سال جدید فراهم ساخت.

در همین راستا، فدراسیون تکواندو مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از جناب آقای دکتر دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، اعلام می‌دارد. حمایت‌های مستمر، تلاش‌ها و پیام‌های دلگرم‌کننده و پدرانه، و مدیریت خردمندانه و الهام‌بخش ایشان نقشی اساسی در موفقیت‌های اخیر تیم ملی نوجوانان داشته است.

فدراسیون تکواندو از تمامی مربیان، اعضای کادر فنی، خانواده‌های گرامی ورزشکاران و تمامی حامیانی که در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کند و امید دارد با استمرار این حمایت‌ها، شاهد درخشش روزافزون فرزندان ایران در میادین بین‌المللی باشیم.