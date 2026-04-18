۳ اکیپ شکارچی متخلف در سنقر دستگیر شدند

حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک عملیات موفق توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی و اقدامات اطلاعاتی، سه اکیپ متخلف که در حال صید غیرمجاز بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات افزود: در بازرسی از متخلفان، بیش از ۲۰۰ متر تور ماهیگیری با تراکم بالا کشف و ضبط شد که برای صید گسترده ماهیان بومی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رئیس اداره محیط زیست سنقر و کلیایی ادامه داد: همچنین یک دستگاه لنسر ماهیگیری پیشرفته که برای صید در عمق آب و مناطق صعب‌العبور به کار می‌رود، به همراه تعدادی ماهی صید شده از متخلفان کشف شد.

وی با بیان اینکه استفاده از این تجهیزات آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کند، تصریح کرد: این نوع صید موجب از بین رفتن ماهیان جوان و برهم خوردن تعادل زیستی منطقه می‌شود.

امیری تأکید کرد: تمامی ادوات کشف‌شده به‌عنوان مستندات تخلف ضبط شده و پرونده افراد دستگیر شده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی در پایان با اشاره به تشدید نظارت‌ها خاطرنشان کرد: گشت‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت در مناطق حساس افزایش یافته و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.