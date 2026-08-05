رهاسازی گیلانشاه ابروسفید پس از تیمار در تالاب جوکندان تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر خودکار اظهار کرد: یک قطعه پرنده مهاجر گیلانشاه ابروسفید که به‌دلیل آسیب‌دیدگی توسط دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش تحویل داده شده بود، پس از انجام اقدامات درمانی و اطمینان از بهبودی کامل، در حاشیه تالاب جوکندان رهاسازی شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تالش، در این باره اظهار کرد: این پرنده در مسیر مهاجرت بازگشت از مناطق جوجه‌ آوری به سوی زیستگاه‌ های زمستان‌گذرانی در عرض‌های جنوبی قرار داشت و در این فصل، از مهمانان همیشگی سواحل و تالاب‌ های گیلان به شمار می‌رود.

وی افزود: گیلانشاه‌های ابروسفید همه‌ساله در فروردین و اردیبهشت برای جوجه‌آوری به شمال مهاجرت می‌کنند و از اواسط تابستان، سفر بازگشت خود را آغاز نموده و برای استراحت و تغذیه در تالاب‌های استان توقف می‌کنند.

خودکار با اشاره به اهمیت حفاظت از پرندگان مهاجر خاطرنشان کرد: پس از تأیید بهبودی کامل پرنده، با هدف ادامه ایمن مسیر مهاجرت، عملیات رهاسازی در حاشیه تالاب جوکندان تالش انجام شد.

رئیس اداره محیط زیست تالش در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حیات‌وحش آسیب‌دیده، از اقدام خودسرانه پرهیز کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به ادارات محیط زیست یا محیط‌بانان اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و درمان گونه‌ها انجام شود.