به گزارش خبرنگار مهر، سیدطه‌حسین مدنی خاطرنشان کرد: حکمرانی خوب (Good Governance) نوعی شیوه مدیریت و اداره کشور است که در آن، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به‌صورت شفاف، پاسخگو، مشارکتی و عادلانه با یکدیگر همکاری می‌کنند تا اهداف مشترکی مانند توسعه پایدار، رفاه عمومی و ... محقق شود. حکمرانی خوب دارای ویژگی‌های کلیدی مانند مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، کارایی، عدالت و اجماع‌گرایی است.

مدنی با بیان اینکه مشارکت مردم یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی خوب است، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی به این موضوع با توجه به اصل جمهوریت نظام توجه خاصی شده و همواره به مشارکت عموم در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی داده شده است که در دنیا کم نظیر است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه پیوند میان مردم و حاکمیت در چارچوب حکمرانی خوب، به افزایش عناصر اصلی سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، گفت: پیوند میان مردم و حاکمیت در کشور ما همواره نتایج درخشانی رقم زده است و امامین انقلاب همواره به این پیوند اشاره و از آثار و برکات آن گفته‌اند. همانطور که رهبر شهید انقلاب پیش از شهادت حتی سخن از «بعثت مردم» به میان آوردند که این شب‌ها در میادین و خیابان‌ها شاهد آن هستیم و در پیام نوروزی رهبر سوم انقلاب هم به این مهم اشاره ویژه‌ای شده است.

پویش جان‌فدا، مصداق حکمرانی خوب

مدنی در ادامه با اشاره به پویش جان‌فدا به عنوان یکی از مصادیق حکمرانی خوب و مشارکت گسترده مردم، اظهار کرد: آمار مشارکت مردم در این پویش، 19 روز پس از راه‌اندازی از 27 میلیون نفر عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه به 30 میلیون نفر هم برسد.

وی افزود: این میزان مشارکت، نشان می‌دهد که مردم همانطور که همیشه در شرایط مختلف ثابت کرده‌اند؛ از آمادگی خوبی برای مشارکت در عرصه‌های مختلف برخوردار هستند و حاکمیت باید برای این پیوستگی و انسجام، برنامه مدونی در حوزه‌های اقتصادی به ویژه توسعه امنیت‌ساز و بازدارنده ترسیم کند تا از این نعمت به خوبی استفاده شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تجربه جنگ رمضان اشاره و خاطرنشان کرد: دشمن در این جنگ ابرصنایعی چون فولاد و یا شرکت‌های پتروشیمی را هدف قرار داد. این یعنی آنها هیچ ابایی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی ندارند و بنابراین ما باید در برابر چنین دشمنی به حدی از قدرت تدافعی و تهاجمی برسیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشد. البته که نیروهای مسلح در این مدت پاسخ متناظر و محکمی به این تجاوزات دادند و امروز تقریباً هیچ پایگاه سالمی برای دشمن در منطقه باقی نمانده است؛ ولی مشارکت دادن مردم در این بازدارندگی می‌تواند ما را به سطح بسیار بالاتری برساند.

مشارکت مردم در ساخت موشک

مدنی با بیان اینکه قدرت نظامی ضامن خاک و سرزمین و اقتصاد کشور است، افزود: مردم در تجمعات اخیر از ارقام بسیار پایین تا میلیاردی، مبالغی برای کمک به جبهه مقاومت پرداخت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که مردم اقبال بسیار خوبی به این موضوع دارند. این اقبال در کنار اعداد شگفت‌انگیز مشارکت در پویش‌ جان‌فدا، پیشنهاد می‌شود در بعد نظامی، صندوق‌هایی با ساز و کار نظارتی مشخص تعریف شود تا مردم بتوانند مبالغ مورد نظر خود برای پروژه‌های نظامی را به آن واریز کنند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: علاوه بر ابعاد نظامی، ما می‌توانیم از این انسجام و همبستگی برای پیشبرد پروژه‌های کلان اقتصادی به ویژه پروژه‌های امنیت‌ساز هم بهره ببریم تا هم موجب تسریع در اجرای پروژه‌ها شود و هم منافع آن به مردم بازگردد.

با پروژه‌های امنیت‌ساز، منافع جهان را به امنیت ایران گره بزنیم

وی با بیان اینکه حوزه حمل و نقل و ترانزیت یکی از زمینه‌هایی است که می‌توان در این مقوله جای داد، تصریح کرد: تجربه مدیریت هوشمند تنگه هرمز و آثاری که این ویژگی جغرافیایی برای ایران به دنبال داشت یکی از نمونه‌هایی است که جایگاه حمل و نقل و ترانزیت جهانی را به خوبی نشان داد. ایران با استفاده از این موقعیت جغرافیایی نشان داد که امنیت غذایی جهان، صنعت مدرن، فناوری، بهداشت و انرژی بدون وجود امنیت در خلیج فارس معنا ندارد. حال فرض کنید ما مسیرهای کریدوری از جمله کریدور شمال-جنوب و مسیر شرقی-غربی و بنادر مهم از جمله بندر اقیانوسی چابهار را آنقدر توسعه دهیم که منافع جهان مانند آنچه در تنگه هرمز رقم خورد؛ به این مسیرها و امنیت ایران گره بخورد.

جمع‌سپاری مالی و تجربه کانال سوئز

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره اینکه مردم چگونه می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند، تصریح کرد: ابزار تأمین مالی جمعی یا crowdfunding یکی از ابزارهایی است که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز با توجه به زمینه‌هایی که به آن اشاره شد؛ می‌تواند موثر باشد. این ابزار، امکان تأمین مالی پروژه‌های بسیار بزرگ با تجمیع سرمایه‌های خرد، راکد و غیرمولد مردم را فراهم می‌کند. البته در کشور ما مشابه این ابزار در صندوق پروژه‌ها طراحی شده که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی است و امکان جذب سرمایه خواهند داشت؛ اما این تمام ماجرا نیست.

وی توضیح داد: کانال سوئز در مصر یکی از پروژه‌هایی است که پس از سال‌ها معطلی به دلیل عدم همکاری کشور فرانسه، با همین روش و تجمیع سرمایه‌های مردمی به بهره‌برداری رسید و باعث شد این سرمایه‌ها به یک پروژه مهم ملی در سطح جهان و سودآور برای مردم این کشور و تمامی بهره‌برداران از آن تزریق شود.

مدنی با بیان اینکه وزارت اقتصاد حتماً باید بر ابزارهای نوین تأمین مالی به خصوص جمع‌سپاری تمرکز ویژه‌ای داشته باشد و با برنامه‌های دقیق و سامانه‌های مطمئن، این امکان را گسترش دهد؛ گفت: موضوعات متعددی در کشور وجود دارد که می‌تواند با این روش به ثمر برسد. مثلاً ما در بندر چابهار سال‌هاست معطل سرمایه‌گذار خارجی (همان کشور میزبان ناوشکن دنا) که اتفاقا ارتباطات خوبی هم با رژیم صهیونیستی دارد؛ هستیم و با ادامه رویکرد فعلی، احتمال دنباله‌دار شدن این معطلی طی سال‌های آتی، دور از ذهن نیست. با توجه به سرمایه بیش از ۹۰۰۰ همتی مردم در کشور، آیا امکان جمع‌سپاری مالی مشابه آنچه در کانال سوئز اجرا شد؛ برای توسعه بندر چابهار، مسیرهای ترانزیتی شمال به جنوب، زیرساخت‌های تولید برق نوین و... در ایران وجود ندارد؟

مدنی در پایان گفت: پویش جان‌فدا و حضور مداوم مردم در میادین و خیابان‌ها، نشان داد که مردم پای کار انقلاب ایستاده‌اند و آماده‌اند به هر طریقی در راستای دفاع از کشور و انقلاب مشارکت کنند. امروز با توجه به انسجام و همبستگی ویژه در بین آحاد ملت، این مشارکت را می‌توان به صورت واریز مبالغی برای توسعه هرچه بیشتر صنایع تهاجمی و مدافع اقتصاد ایران چون موشک، پهپاد و... تعریف کرد و حتی فراتر از آن، با جمع‌سپاری مالی، ساز و کاری تعریف کرد تا این مبالغ به سمت توسعه امنیت‌ساز رفته و البته منافع آن به صورت درآمد، به مردم بازگردد.