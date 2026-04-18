به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی در مراسم کاشت نهال یادبود شهدای جنگ رمضان گفت: این اقدام نشان دهنده این است که ریشه های درخت پایداری هست شهدای جنگ رمضان و دانش آموزان مدرسه میناب هیچگاه از یاد مردم ایران و جهان نخواهد رفت. مردم کشورمان همیشه کنار این خانواده ها بوده اند و این اقدام هم یک یادگار از سوی جامعه ورزش خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت ورزش در مورد برآورد میزان خسارت به اماکن ورزشی در جنگ رمضان نیز گفت: طبق آخرین گزارشی که از ۳۱ استان دریافت کرده ایم نزدیک به ۲۷۷ مکان آسیب دیده اند و بالای ۱۰ و نیم هزار میلیارد تومان برآورد خسارت شده است که ما این اطلاعات را به پدافند غیرعامل و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده ایم تا بتوانیم با دریافت بودجه لازم اماکن را بازسازی کنیم چرا که تخریب این اماکن آسیب به سرانه ورزش کشور است.

مناف هاشمی به تاثیر منفی تخریب این اماکن برای آماده سازی تیم های ملی اشاره کرد و ادامه داد: ما برای حضور تیم های ملی رشته های مختلف در همه رویدادهای بین المللی نیاز به اماکنی داشتیم که آسیب دیده اند. به ویژه برخی اماکن در ورزشگاه آزادی و چند شهر دیگر که محل برپایی اردوهای تیم های ملی بوده اند. طبیعی است که باید بتوانیم این اماکن را بازسازی کنیم.

وی در مورد شرایط مالی فدراسیون ها و این که عنوان شده آنها وضعیت مالی خوبی ندارند گفت: ورزش کشور سال پررویدادی را در پیش خواهد داشت. مهمترین آن بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود که کاروان ورزش ایران پرتعداد حضور خواهد داشت. المپیک رزمی را در ریاض خواهیم داشت، المپیک سنگال جوانان و نوجوانان را خواهیم داشت، کسب سهمیه المپیک در رشته های مختلف را خواهیم داشت و همین حالا هم بازیهای ساحلی آسیا در جریان است. به همین خاطر باید تدبیر کنیم تا ورزش کشور با مشکل مالی مواجه نشود.

سیدمناف هاشمی ادامه داد: دولت با در نظر گرفتن همه این موارد بودجه ورزش کشور را ۳۵ درصد افزایش داده است که جای قدردانی دارد. با این حال ما تلاش می کنیم که فدراسیون ها را با ۵۰ درصد رشد بودجه حمایت کنیم.

معاون توسعه و منابع وزارت ورزش در پایان گفت: ما در همین ایام جنگ همه پاداش های المپیک و پارالمپیک را در حال پرداخت هستیم. ضمن این که تلاش می کنیم که فدراسیون ها و ورزشکاران ما دغدغه مالی نداشته باشند.