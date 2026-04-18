به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو در پایان رقابت های قهرمانی در تمام رده های سنی، تیم های برتر را بر اساس سیستم امتیازی و در هر دو گروه دختران و پسران به صورت مجزا معرفی می کند. بر اساس این سیستم به مدال طلا ۱۲۰، مدال نقره ۵۰ و مدال برنز ۲۰ امتیاز تعلق می گیرد. حضور هر تکواندوکار در جدول مسابقات یک امتیاز و هر پیروزی نیز یک امتیاز دارد که مجموع امتیازات کل نفرات یک تیم، جایگاه همان کشور را در جدول توزیع مدالها تعیین می کند.

بر همین اساس در پایان پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان جهان در گروه پسران ازبکستان ، ایران، روسیه ، کره جنوبی و تایلند رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند و در گروه زنان چین، کرواسی، کره جنوبی، ایران، و چین تایپه اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

اما در جدول توزیع مدالها که فقط براساس رنگ مدال تنظیم شده ، در نتایج کلی مسابقات روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار می گیرد و جامی به عنوان تعلق نمی گیرد، تیم ملی ایران با ۴ مدال و سه برنز در این رقابت ها صدرنشین شد. کره جنوبی با سه طلا، دو نقره و دو برنز خانه دوم جدول را به خود اختصاص داد و ازبکستان با ۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز، چین با سه طلا، یک نقره و روسیه با دو طلا، دو نقره و دو برنز عناوین بعدی را کسب کردند.