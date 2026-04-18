به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده، امسال ۲۴ مرکز خرید گندم در استان برای این منظور فعال شده که ۱۴ مرکز آن توسط اداره کل غله و مابقی آن با همکاری تعاون روستایی پوشش داده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر از مجموع ۱۱۳ هزار هکتار زمین‌های زراعی تحت کشت گندم، ۹۸ هزار هکتار مربوط به کشت دیم است.

بحرانی ادامه داد: بر اساس فاکتورهای بارندگی و شرایط موجود پیش بینی می‌شود امسال ۱۲۰ هزار تن گندم از مجموع اراضی مربوطه استان برداشت شود که بر اساس محاسبات انجام گرفته این میزان نیاز ۱۰ ماه گندم استان را برآورده می‌کند.

خرید تضمینی گندم‌

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: سال زراعی جاری سطح زیر کشت گندم بذری چهار هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که پیش بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، ۱۱هزار تن گندم بذری خریداری شود.

وی میزان خرید تضمینی گندم‌ استان را ۹۴ هزار تن برآورد کرد و افزود: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بر اساس کیفیت رقمی بین ۲۷۵ تا ۲۹۵ هزار ریال مصوب شده است.

بحرانی پاداش تحویل به ازای هر کیلوگرم گندم را ۲۰۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: قیمت نهایی گندم به ازای تحویل هر کیلوگرم و بر اساس کیفیت رقمی بین ۴۷۵ تا ۴۹۵هزار ریال خواهد بود.

ورود ۵۵۰ دستگاه کمباین

وی یادآورشد: در نشست‌های تخصصی مربوط به برداشت گندم برای سال جاری ۵۵۰ دستگاه کمباین به عنوان بخشی از ناوگان برداشت، از استان فارس برای این منظور به بوشهر منتقل شده‌است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:با هماهنگی‌های انجام گرفته با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سوخت ناوگان برداشت به طور کامل تامین می‌شود.