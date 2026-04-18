کاهش بار ترافیکی منطقه با ایجاد زیرگذر میدان سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با حضور سرزده در محل اجرای پروژه زیرگذر میدان سپاه، روند پیشرفت این طرح عمرانی بازدید و وضعیت فعالیت کارگاه اجرایی را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید با اشاره به فعال بودن کارگاه پروژه گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کارگاه پروژه فعال بوده و عملیات اجرایی با پیشرفت قابل قبول در حال انجام است که این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و تلاش مستمر عوامل اجرایی در این پروژه مهم شهری است.

تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به وجود برخی موانع اجرایی در مسیر پیشرفت پروژه افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این پروژه، وجود معارض مخابراتی در محدوده اجرای زیرگذر است که لازم است هرچه سریع‌تر با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط رفع شود تا امکان افزایش سرعت عملیات اجرایی و تکمیل پروژه در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تأکید بر نقش این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی منطقه اظهار کرد: اجرای زیرگذر میدان سپاه می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی این میدان و معابر پیرامونی داشته باشد و نقش مهمی در روان‌سازی تردد وسایل نقلیه در این محدوده ایفا کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به الزامات ایمنی در این پروژه تأکید کرد و گفت: لازم است از هم‌اکنون پیش‌بینی تجهیزات و امکانات لازم برای ارتقای ایمنی زیرگذر در دستور کار قرار گیرد تا در زمان بهره‌برداری، ایمنی تردد شهروندان به‌طور کامل تأمین شود.

تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه اجرایی پروژه، از عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و عوامل اجرایی این طرح تقدیر کرد و افزود: تلاش‌های انجام‌شده توسط معاونت فنی و عمرانی و دست‌اندرکاران پروژه قابل تقدیر است و امید می‌رود با تداوم این روند و رفع موانع موجود، پروژه زیرگذر میدان سپاه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی بر پروژه‌های عمرانی شهر، خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی و سرزده از پروژه‌های مهم شهری با هدف بررسی دقیق روند اجرا، شناسایی موانع و تسریع در تکمیل پروژه‌ها ادامه خواهد داشت.