خبرگزاری مهر، گروه استانها-مرضیه ولی پور: در حالی که مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط جنگی همچون مدارس سراسر کشور تعطیل شده‌اند، گروهی از معلمان جوان با ابتکار خود، کلاس‌های حضوری را در منازل خود برگزار کرده و آموزش مجازی را با حضور فیزیکی دانش‌آموزان ترکیب کردند تا روند یادگیری در پایه‌های ابتدایی متوقف نشود.

نگران یادگیری دانش آموزان بودم

یکی از این معلمان مهرناز غفاری‌پور است، او معلم کلاس اولی‌های گچسارانی است که تجربه پنج سال تدریس خود را در شرایط دشوار تعطیلی مدارس به‌خوبی توصیف می‌کند.

او در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: در مدتی که کلاس‌ها تعطیل شد، تمام توانم را برای تولید محتواهای خلاقانه و تدریس با کیفیت به کار گرفتم، اما همچنان نگران یادگیری دانش‌آموزان بودم.

غفاری‌پور ادامه می دهد: آموزش مجازی هرچند مفید بود، اما همیشه نمی‌توانست جایگزین کلاس حضوری شود.

وی می گوید: با اینکه کلیپ‌ها و محتواهای تولیدی کیفیت خوبی داشتند، گاهی متوجه اکراه دانش‌آموزان در انجام تکالیف می‌شدم که ناشی از بی‌علاقگی به آموزش بود.

غفاری پور با اشاره به نگرانی والدین دانش‌آموزان می‌افزاید: با مشورت مدیر مدرسه تصمیم گرفتم کلاس درس را به‌صورت حضوری در خانه خود برگزار کنم تا علاوه بر سنجش میزان یادگیری، فرصت دیداری دوباره با هم‌کلاسی‌ها را نیز فراهم کنم.

وی ادامه می‌دهد: کلاس‌های حضوری سه روز در هفته برگزار می‌شوند و دانش‌آموزان پس از پایان دو ساعت کلاس، اصرار دارند فردای آن روز نیز دور هم باشند که این کار نشان می‌دهد که آن‌ها دلتنگ معلم و دوستان خود هستند.

حضور فیزیکی معلم و دانش آموزان در آموزش و یادگیری موثر است

رضیه مرادی‌مهر دیگر معلم گچسارانی است که خود دو فرزند دارد.

او در گفت و گو با خبرنگار مهر تأکید می‌کند که آموزش حضوری در پایه‌های ابتدایی اهمیت ویژه‌ای دارد: تجربه دوران کرونا نشان داد که هرچقدر آموزش مجازی با کیفیت باشد، حضور فیزیکی معلم و تشویق دانش‌آموزان، نقش تعیین‌کننده در یادگیری دارد.

یکی از دانش‌آموزان به نام امید در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگرچه وقت آزاد بیشتری داریم، اما آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین کلاس درس شود. دلم برای دوستان و معلمم تنگ شده است.

رقیه کرم‌پور، دیگر معلم کهگیلویه‌ای هم در گفت و گو با خبرنگار نیز می‌گوید: با رضایت والدین، کلاس‌های حضوری در کنار آموزش مجازی برگزار شد و دانش‌آموزان و اولیا از این اقدام استقبال کردند، به‌ویژه دانش‌آموزانی که از روستاهای اطراف هر روز در کلاس حاضر می‌شوند.

مهرناز غفاری‌پور، رقیه کرم‌پور، رضیه مرادی‌مهر و جمعی از هزاران معلم کشور، نشان دادند که حتی در شرایط بحرانی و جنگ، آموزش نسل آینده و حفظ اقتدار ملی همچنان اولویت اصلی فرهنگیان است.

تلاش برای آموزش مانع از تحقق اهداف دشمن‌می شود

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جنگ رمضان گفت: در بحران‌ها باید روال عادی کنار گذاشته شود و با مسئولیت‌پذیری بیشتر، فضا مدیریت شود.

سید ولی موسوی افزود: معلمان پا به پای مردم حضور دارند و تلاش برای ادامه آموزش، مانع تحقق اهداف دشمن در آسیب رساندن به کشور می‌شود.