رئیس فراکسیون پارلمانی عراق: محاسبات آمریکا مقابل ایران اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سعود الساعدی رئیس یک فراکسیون پارلمانی در عراق تاکید کرد، آمریکا نمی تواند به تجاوزات خود ادامه دهد و محاسبات این کشور تماما اشتباه بوده است. مقاومت ایران، آمریکا را مجبور به تسلیم و مذاکره کرد.

وی افزود: واشنگتن به عدم مقاومت تهران در برابر تجاوز آمریکا دل خوش کرده بود اما واقعیت های میدانی عکس این برآورد را ثابت کرد که باعث شد آمریکا در یک بن بست نظامی و سیاسی قرار بگیرد.

الساعدی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اهرم های فشار قدرتمندی در برابر طرف آمریکایی در اختیار دارد که مهم ترین آنها تنگه هرمز است. ایرانی ها موفق شده اند تنگه هرمز را به یک اهرم بین المللی مؤثر تبدیل کنند.

وی گفت: جهان امروزه در برابر تغییرات راهبردی بزرگی به دور از جهان تک قطبی آمریکا قرار دارد.