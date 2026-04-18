۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۷

هشدار مقام ارشد حزب الله عراق:

امنیت سفارت آمریکا در گرو عدم حمله واشنگتن به مناطق مسکونی عراق است

یک مقام امنیتی حزب الله عراق، در سخنانی به بررسی آخرین تحولات میدانی و سیاسی جبهه مقاومت پرداخت و بر لزوم ارتقای سطح هماهنگی‌ها میان نیروهای مقاومت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، «ابو مجاهد العساف» مسئول امنیتی گردان های حزب الله عراق تأکید کرد که امنیت «پایگاه التوحید» یا همان سفارت آمریکا و کارکنان آن، در گرو پایبندی دشمن به عدم هدف قرار دادن هیچ‌یک از مناطق مسکونی در عراق است.

وی با تمجید از عملکرد رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان اظهار داشت: ثبات و پایداری برادران حزب‌الله، پایه‌گذار مکتب جدیدی در شیوه جنگیدن است.

العساف در ادامه با اشاره به دستاوردهای اخیر جبهه مقاومت تصریح کرد: با وجود شرایط پیچیده داخلی و فشارهای خارجی، آنچه حاصل شده، پیروزی آشکار و ملموس حزب‌الله است.

این مقام امنیتی به تأثیرات راهبردی هم‌افزایی جبهه‌های مختلف مقاومت علیه دشمن اشاره کرد و افزود: تأثیر وحدت میادین بر دشمن، ما را به این سوق می دهد تا یک سازوکار جدیدی را طراحی کنیم که سطح هماهنگی نیروهای مقاومت و سایر طرف‌ها را به شکلی مؤثر ارتقا دهد.

پیش از این نیز گردان های حزب‌الله عراق تأکید کرد: اگر دشمن گمان می‌کند که مکر و نیرنگش می‌تواند اراده ما را سست کند، در توهمی بیش نیست؛ چرا که ما فرزندان مکتبی هستیم که شکست را نمی‌شناسد و تسلیم را نمی‌پذیرد. هرگاه پرچمی از دست فرماندهی بر زمین بیافتد، دیگری آن را با عزم و صلابت بیشتری برمی‌دارد. آنچه در جمهوری اسلامی و لبنان رخ داده، بهترین گواه و روشن‌ترین دلیل بر فروپاشی توهمات استکبار در برابر پایداری مجاهدان و ضربات آنها است.

