زیان ۵۰ میلیارد دلاری بازار نفت پس از آغاز بحران منطقه

به گزارش خبرنگار مهر بر پایه محاسبات رویترز و تحلیل کارشناسان، جهان طی حدود ۵۰ روز گذشته از آغاز بحران اخیر، بیش از ۵۰ میلیارد دلار نفت خام تولیدنشده را از دست داده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن ممکن است تا ماهها و حتی سالهای آینده ادامه یابد.
بر اساس دادههای شرکت کلپلر، از اواخر ماه فوریه تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی از بازار جهانی حذف شده است؛ حجمی که بهعنوان بزرگترین اختلال عرضه انرژی در تاریخ معاصر شناخته میشود.
ایین موات، تحلیلگر ارشد شرکت وود مکنزی، این ۵۰۰ میلیون بشکه کاهش عرضه را معادل کاهش ۱۰ هفتهای تقاضای جهانی در بخش سفرهای هوایی، توقف ۱۱ روزه سفرهای جادهای در سراسر جهان، یا ناتوانی اقتصاد جهانی در تأمین نیازهای انرژی خود طی ۵ روز میداند.
برآوردها نشان میدهد این میزان نفت، تقریباً برابر با یک ماه تقاضای نفت آمریکا و فراتر از یک ماه مصرف نفت در اروپا است. همچنین معادل حدود شش سال مصرف سالانه سوخت ارتش ایالات متحده از سال مالی ۲۰۲۱ محسوب میشود. این حجم نفت میتواند سوخت مورد نیاز ناوگان حملونقل دریایی جهان را نیز برای حدود چهار ماه تأمین کند.
طبق دادههای کلیدی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ماه مارس حدود ۸ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را از دست دادهاند؛ رقمی نزدیک به مجموع تولید دو شرکت بزرگ نفتی اکسونموبیل و شورون. صادرات سوخت جت از عربستان، قطر، امارات، کویت، بحرین و عمان نیز از ۱۹.۶ میلیون بشکه در فوریه به تنها ۴.۱ میلیون بشکه در مجموع ماههای مارس و آوریل کاهش یافته است. این افت، برابر با سوخت مورد نیاز حدود ۲۰ هزار پرواز رفتوبرگشت بین فرودگاههای جان اف کندی نیویورک و هیترو لندن است.
یوهانس روبال، تحلیلگر ارشد نفت خام در کلپلر، با اشاره به میانگین قیمت حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت در این دوره، اعلام میکند که این کاهش عرضه معادل حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد از دست رفته است؛ رقمی برابر با حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان یا تقریباً برابر با کل تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند لتونی یا استونی.
با وجود اظهارات اخیر عباس عراقچی درباره باز بودن تنگه هرمز، تحلیلگران میگویند بازگشت کامل جریان تولید و عرضه نفت ممکن است سالها طول بکشد. دادههای کلپلر نشان میدهد ذخایر نفت خام روی خشکی در جهان از ابتدای آوریل تاکنون حدود ۴۵ میلیون بشکه کاهش یافته و از اواخر مارس، سطح اختلالات تولید به حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
نظر شما