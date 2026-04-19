به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌بی‌اس، در پی افزایش قیمت سوخت در آمریکا همزمان با تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت، یکی از مدیران ارشد شرکت نفتی شورون از شهروندان آمریکایی خواست مصرف سوخت خود را کاهش دهند.

اندی والتز، معاون ارشد شرکت شورون، در اظهاراتی اعلام کرد با توجه به فشارهای موجود بر بازار انرژی، ساده‌ترین راه برای مدیریت شرایط فعلی کاهش میزان رانندگی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت سوخت بر خانوارهای آمریکایی گفت: انرژی بخش ضروری زندگی مردم است، اما واقعیت این است که در حال حاضر بازار با محدودیت عرضه روبه‌روست و کاهش مصرف می‌تواند به مدیریت این وضعیت کمک کند.

بر اساس گزارش‌ها، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا که پیش از آغاز درگیری‌ها حدود ۳ دلار بود، اکنون به بیش از ۴ دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد رانندگان آمریکایی تاکنون بیش از ۸.۴ میلیارد دلار هزینه اضافی برای خرید سوخت پرداخت کرده‌اند.

در همین حال، نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز نشان می‌دهد حدود یک‌سوم شهروندان آمریکایی به دلیل افزایش هزینه‌ها عادات مصرفی خود را تغییر داده‌اند و ۳۵ درصد دیگر نیز اعلام کرده‌اند که قصد دارند بودجه خانوار خود را برای مقابله با رشد قیمت‌ها تنظیم کنند.

والتز همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش قیمت سوخت در کوتاه‌مدت گفت که راه‌حل سریعی برای این بحران وجود ندارد و در صورت تداوم شرایط فعلی، فشارها بر بازار انرژی می‌تواند افزایش یابد.

این مدیر ارشد نفتی در ادامه اعلام کرد شرکت شورون برای کمک به تأمین بخشی از نیاز بازار، روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت ونزوئلا را در پالایشگاه پاسکاگولا فرآوری می‌کند و به گفته او، در صورت نبود این اقدام، قیمت سوخت می‌توانست افزایش بیشتری داشته باشد.

با این حال، توصیه به «کمتر رانندگی کردن» با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شده است. طبق آمار اداره سرشماری آمریکا، حدود ۷۷ درصد از شهروندان این کشور برای رفت‌وآمد روزانه به خودرو وابسته هستند و میانگین مسافت تردد روزانه آن‌ها حدود ۴۱ مایل (نزدیک به ۶۶ کیلومتر) برآورد می‌شود؛ موضوعی که به گفته منتقدان، کاهش قابل توجه رانندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار می‌کند.

