عبور تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز از زمان بازگشایی توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکای‌نیوز» به نقل از داده‌های تارنمای «مارین‌ترافیک» برای رصد حرکت کشتی‌ها نوشت: دست‌کم ۶ کشتی بامداد امروز از تنگه هرمز عبور کردند.

براساس این گزارش، این کشتی‌ها نخستین کشتی‌هایی هستند که از زمان اعلام رسمی بازگشایی تنگه از سوی ایران عبور می‌کنند.

این در حالی است که سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در بیانیه ای اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته با حسن نیت با عبور تعداد محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت‌شده موافقت کرد.

در این بیانیه آمده است: متأسفانه آمریکایی ها با بدعهدی های مکرر که در سابقه خود دارند همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره، ادامه می دهند. به همین دلیل کنترل تنگه هرمز به حالت قبل برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد. تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدا ایران به مقصد و از مقصد به مبدا ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی می ماند.