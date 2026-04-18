محکومیت میلیاردی برای نماینده قزوین در لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر صادر شد:

* در پی شکایت امین قاسمی نژاد از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۳۷ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت امیرحسین زینلی از باشگاه آلومینیوم اراک (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۲۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت مهرشاد دهنار صیدی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قرار رد صادر کرد.