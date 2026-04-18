  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

لیگ برتر فوتبال به بعد از جام جهانی موکول شد

با اعلام سازمان لیگ مسابقات باقی مانده فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال به بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه کشورمان، مدیران سازمان لیگ جلسه‌های متعددی با مدیران عامل باشگاه‌ها برگزار کردند که با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله شرایط کشور و باشگاه‌ها، حفظ سلامتی بازیکنان و پیشگیری از آسیب های احتمالی ناشی از برگزاری فشرده مسابقات باقیمانده، سازمان لیگ فوتبال پس از کارشناسی های صورت گرفته تصمیم به تعلیق برگزاری مسابقات لیگ برتر تا پایان بازی های تیم ملی کشورمان در جام جهانی گرفت.

به این ترتیب فرصت کافی در اختیار باشگاه های لیگ برتر قرار دارد تا آماده سازی مناسبی برای حضور در ادامه رقابت های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر داشته باشند

    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      خب یک ماه که وقت هست حداقل چهار تا مسابقه برگزار کنند
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      من واقعا از تصمیم های بدون فکر مسئولان تعجب می کنم. مگه نمی خواید تیم ملی رو برای جام جهانی آماده کنید، آخه وقتی لیگ رو تعطیل کنید دیگه کدوم بازیکن آماده ای در حد تیم ملی انتخاب می کنید؟!!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها