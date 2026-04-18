لیگ برتر فوتبال به بعد از جام جهانی موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه کشورمان، مدیران سازمان لیگ جلسه‌های متعددی با مدیران عامل باشگاه‌ها برگزار کردند که با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله شرایط کشور و باشگاه‌ها، حفظ سلامتی بازیکنان و پیشگیری از آسیب های احتمالی ناشی از برگزاری فشرده مسابقات باقیمانده، سازمان لیگ فوتبال پس از کارشناسی های صورت گرفته تصمیم به تعلیق برگزاری مسابقات لیگ برتر تا پایان بازی های تیم ملی کشورمان در جام جهانی گرفت.

به این ترتیب فرصت کافی در اختیار باشگاه های لیگ برتر قرار دارد تا آماده سازی مناسبی برای حضور در ادامه رقابت های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر داشته باشند